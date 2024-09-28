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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Краснодар
0:0
Второй тайм: 48'
Зенит
0'
14' Желтая карточка
Тормена Витор
23' Желтая карточка
Мантуан Густаво
27' Желтая карточка
Клаудиньо
43' Желтая карточка
Черников Александр

Ход матча

14'
Тормена Витор
 
23'
 
Мантуан Густаво
27'
 
Клаудиньо
43'
Черников Александр
 
46'
 
Караваев Вячеслав
Мантуан Густаво
Прогнозы 187
Краснодар 30.5% (57)
X 26.7% (50)
Зенит 42.8% (80)
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Краснодар
Ничья
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Краснодар
4-2-3-1
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

OСР
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.29
1.85

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

45
39

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.5
Кордоба Джон 3 0.3
Виктор Са 2 0.2
Кобнан Мозес 2 0.2
Кривцов Никита 2 0.2
Батчи Жоау 1 0.1
Тормена Витор 1 0.1
Смолов Фёдор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Кевин Пина 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.7
Кассьерра Матео 4 (1) 0.4
Гонду Лусиано 4 0.4
Педро дос Сантос 3 0.3
Вендел Маркус 1 0.1
Ерохин Александр 1 0.1
Мостовой Андрей 1 0.1
Изидор Вильсон 1 0.1
Дуглас Сантос 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Сергеев Иван 0 0
Мантуан Густаво 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Черников Александр 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Клаудиньо 2 0
Нино III 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Гонду Лусиано 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
9
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Зенит
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
67%
3
23%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
38%
4
18%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2
Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4
Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Зенит

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
2.
Зенит
 0:0 Заявка 10 7 3 0 22 - 2 24
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 10 6 4 0 16 - 5 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 2:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
11.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
13.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Зенит
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 0:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 2:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 1 14
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Акрон
 2:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 0:2 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    49'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Глушенков выполнил крайне неудачный навес в штрафную, и игровой снаряд в воздухе покинул пределы поля. 
  • 48'
    Активно питерцы начинают вторую половину встречи. Глушенков перехватил мяч у правого края штрафной и выполнил пас в центр на Кассьерру, которому пробить по воротам не позволил Оласа. 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве состоялась в составе "Зенита". Вместо Мантуана на поле появился Караваев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Краснодар" - "Зенит" 0-0. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Сухой. 
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Мантуан с правого фланга навесил в центр штрафной на Кассьерру, который выиграл верховое единоборство у Диего Косты, но головой пробил правее намеченной цели!
  • Желтая карточка
    43'
    Черников получает жёлтую карточку в составе "Краснодара". Гонду получил мяч на чужой половине поля, а футболист хозяев в грубом подкате попал ему по ногам. 
  • 42'
    Удивительно, как пассивно в первом тайме действует питерский коллектив. Футболисты "Зенита" отдали инициативу сопернику и ждут момента, дабы убежать в быструю атаку. 
  • Угловой
    41'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". Сперцян навесил к ближнему углу вратарской, откуда Черников пробить головой не сумел. Не приносят стандарты пользы хозяевам. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Нино головой выбил мяч от своей штрафной, после чего в него грубо влетел Виктор Са. Досталось защитнику "Зенита" в этом эпизоде, и самостоятельно подняться он пока не может. 
  • 39'
    Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. Классными получились стартовые минуты поединка, а вот затем игра стала гораздо более спокойной. 
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Батчи получил мяч по центру перед штрафной соперника и с 20 метров плотно пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил Барриоса и пролетел рядом с левым верхним углом!
  • Угловой
    37'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". Сперцян навесил к дальней штанге, а там внимательно сыграл Латышонок, кулаком выбивший мяч из вратарской. 
  • 36'
    Не покидает меня ощущение, что голы в этой встрече будут. Команды имеют классных исполнителей в атаке, которые могут организовать гол практически из ничего. 
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    • 35'
      Ещё один классный матч сегодня состоялся в рамках 10-го тура РПЛ. "Локомотив" на своём поле переиграл "Спартак" и вышел на первое место в турнирной таблице. 
    • 34'
      Клаудиньо из глубины выполнил заброс к правому углу вратарской на Гонду, вот только эту передачу перехватил Агкацев. Всё чаще включается в игру голкипер "Краснодара". 
    • 33'
      Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Футболисты "Зенита" забрали мяч под контроль, но перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд нет. 
    • 32'
      Батчи получил игровой снаряд в левой части штрафной гостей, сделал несколько обманных движений, но сам бить по воротам не стал, а выполнил скидку на Черникова. В итоге, Мантуан совершил перехват. 
    • 31'
      Кевин Пина из центра отдал передачу к правому углу штрафной на Петрова, а тот красивым движением пытался уйти от Дугласа Сантоса, вот только бразилец легко его остановил. 
    • Судья
      30'
      Очень нравится работа Алексея Сухого в первой трети матча. Арбитр не даёт лишних свистков, а в спорных ситуациях позволяет командам продолжить встречу. 
    • Опасный момент
      29'
      ОПАСНО! Сперцян с левого края навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Черников головой без сопротивления пробил по воротам, но мяч полетел немного выше цели!
    • Желтая карточка
      28'
      Клаудиньо получает жёлтую карточку в составе "Зенита". Виктор Са по центру готовился рвануть в быструю атаку, а бразилец откровенно нарушил против него правила. 
    • 27'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Зенита". Глушенков с правого фланга навесил к дальней штанге, однако эту передачу сумел перехватить Агкацев. 
    • Штанга
      26'
      КАКОЙ ШАНС! Гонду получил мяч в правой части штрафной "быков" и отдал пас в центр на Кассьерру, который в одно касание пробил по воротам с 20 метров и угодил в правую штангу!
    • Угловой
      25'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Краснодара". Оласа выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там внимательно на выходе сыграл Латышонок. 
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТИЩЕ! Сперцян от левого угла штрафной со стандарта пробил по центру ворот. Латышонок справился и отбил мяч к правой штанге, откуда в пустой створ добавлял Кевин Пина, но питерцев на "ленточке" выручил Дуглас Сантос!
    • Желтая карточка
      23'
      Мантуан получает жёлтую карточку в составе "Зенита". Виктор Са левее центра начал движение к штрафной соперника, а футболист гостей в подкате уронил его на газон. 
    • 22'
      Сперцян зацепился за мяч в левой части штрафной гостей и выполнил скидку в центр на Кордобу, которому бить по воротам было неудобно, поэтому он отдал пас назад. 
    • 21'
      Клаудиньо из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника. Глушенков рвался к этой передаче, но его опередил Агкацев, своевременно выскочивший из ворот. 
    • 20'
      В хорошем темпе прошли стартовые минуты поединка в Краснодаре. Однако, команды с игры пока моментов не создали, и вся острота приходит со стандартных положений. 
    • 19'
      Вырисовывается преимущество у футболистов краснодарского коллектива. Заметно, что хозяева серьёзно настроены на эту встречу и при своих фанатах рассчитывают одержать победу. 
    • Судья
      18'
      Батчи из левой части штрафной головой сбросил мяч в центр на Сперцяна, который в борьбе с Алипом оказался на газоне. Сухой сразу же показал, что пенальти назначать не планирует. 
    • 17'
      Петров пробежался вперёд по правому флангу и выполнил абсолютно безадресный навес в центр штрафной. Кордоба оказался далеко от эпизода, и Латышонок спокойно забрал мяч в руки. 
    • Желтая карточка
      16'
      Тормена получает жёлтую карточку в составе "Краснодара". Нарушил правила защитник хозяев в центральной части поля против Гонду, а затем ещё и наступил на аргентинца. 
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали южане. Оласа навесил в центр к линии вратарской, откуда головой пробил Кевин Пина, вот только мяч улетел немного выше перекладины!
    • 14'
      Оласа со стандарта с 25 метров пробил по воротам Латышонка. Игровой снаряд зацепил стенку и пролетел выше цели. Продолжат атаковать футболисты краснодарского клуба. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Перехватили мяч на чужой половине поля краснодарцы, после чего Виктор Са по центру пытался прорваться вперёд, но его сбил с ног Барриос. Острый стандарт для "быков". 
    • Угловой
      12'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". С навесом Сперцяна гости справились и выбили мяч на Петрова, который с 22 метров пробил сильно выше перекладины. 
    • 11'
      Быстрая атака получилась у южан, в ходе которой Кордоба получил мяч левее центра перед штрафной соперника, прорвался вперёд и пытался прострелить в центр, но снаряд у него успел выбить Нино. 
    • 10'
      На хороших скоростях проходят первые минуты матча в Краснодаре. Команды стараются активно действовать в атаке, поэтому забитые мячи, я думаю, это только вопрос времени. 
    • Штанга
      9'
      МОМЕНТ! Сперцян с левого фланга со стандарта не стал навешивать в штрафную, а хитрющим образом пробил в ближний угол. Латышонок к такому развитию событий не был готов, однако питерцев выручила штанга!
    • Фол, нарушение
      8'
      Оласа по левому флангу выполнил заброс к штрафной гостей на Виктора Са, против которого у лицевой нарушил правила Нино. Право на перспективный стандарт получают "быки". 
    • 7'
      Глушенков из глубины отдал пас к штрафной хозяев на Гонду, который в одно касание пытался вывести на ударную позицию Клаудиньо. Мяч свалился с ноги форварда "Зенита" и пришёл в руки Агкацеву. 
    • 6'
      Кассьерра оказался с мячом перед штрафной соперника и отдал передачу на левый край, откуда Гонду пытался прострелить в центр, вот только эту попытку заблокировал Диего Коста. 
    • 5'
      Питерцы активно начали эту встречу, однако сейчас футболисты "Краснодара" забрали мяч под свой контроль и пытаются игру успокоить. Невероятно прекрасная атмосфера на трибунах в Краснодаре. 
    • Офсайд
      4'
      ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Глушенков получил мяч в левой части штрафной, находясь в положении вне игры, и прострелил вдоль ворот, а Гонду с близкого расстояния поразил пустой створ. 
    • 3'
      Гонду зацепился за мяч у чужой штрафной и выполнил скидку на правый край, откуда Мантуан перспективно прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел. 
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" вышли на эту встречу в чёрно-зелёном комплекте формы, питерцы играют в белой форме. Ворота Агкацева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Мантуан Густаво уходит с поля. Караваев Вячеслав выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Черников Александр получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Клаудиньо получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Мантуан Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Тормена Витор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 19.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Зенит

    Исход игры
    Краснодар
    30.9% (58)
    Ничья
    26.6% (50)
    Зенит
    42.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.4% (78)
    Меньше
    37.6% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    91.2% (114)
    Нет
    8.8% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    19.1% (36)
    1:2 Зенит
    19.1% (36)
    2:1 Краснодар
    10.1% (19)
    2:3 Зенит
    4.8% (9)
    2:2 Ничья
    4.3% (8)
    0:1 Зенит
    3.7% (7)
    1:3 Зенит
    2.1% (4)
    1:0 Краснодар
    1.6% (3)
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