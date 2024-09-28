Замена в перерыве состоялась в составе "Зенита". Вместо Мантуана на поле появился Караваев.

Активно питерцы начинают вторую половину встречи. Глушенков перехватил мяч у правого края штрафной и выполнил пас в центр на Кассьерру, которому пробить по воротам не позволил Оласа.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Глушенков выполнил крайне неудачный навес в штрафную, и игровой снаряд в воздухе покинул пределы поля.

МОМЕНТ! Мантуан с правого фланга навесил в центр штрафной на Кассьерру, который выиграл верховое единоборство у Диего Косты, но головой пробил правее намеченной цели!

Не покидает меня ощущение, что голы в этой встрече будут. Команды имеют классных исполнителей в атаке, которые могут организовать гол практически из ничего.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". Сперцян навесил к дальней штанге, а там внимательно сыграл Латышонок, кулаком выбивший мяч из вратарской.

ОПАСНО! Батчи получил мяч по центру перед штрафной соперника и с 20 метров плотно пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил Барриоса и пролетел рядом с левым верхним углом!

Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина встречи. Классными получились стартовые минуты поединка, а вот затем игра стала гораздо более спокойной.

Нино головой выбил мяч от своей штрафной, после чего в него грубо влетел Виктор Са. Досталось защитнику "Зенита" в этом эпизоде, и самостоятельно подняться он пока не может.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". Сперцян навесил к ближнему углу вратарской, откуда Черников пробить головой не сумел. Не приносят стандарты пользы хозяевам.

Удивительно, как пассивно в первом тайме действует питерский коллектив. Футболисты "Зенита" отдали инициативу сопернику и ждут момента, дабы убежать в быструю атаку.

Черников получает жёлтую карточку в составе "Краснодара". Гонду получил мяч на чужой половине поля, а футболист хозяев в грубом подкате попал ему по ногам.

КАКОЙ ШАНС! Гонду получил мяч в правой части штрафной "быков" и отдал пас в центр на Кассьерру, который в одно касание пробил по воротам с 20 метров и угодил в правую штангу!

Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Зенита". Глушенков с правого фланга навесил к дальней штанге, однако эту передачу сумел перехватить Агкацев.

Клаудиньо получает жёлтую карточку в составе "Зенита". Виктор Са по центру готовился рвануть в быструю атаку, а бразилец откровенно нарушил против него правила.

ОПАСНО! Сперцян с левого края навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Черников головой без сопротивления пробил по воротам, но мяч полетел немного выше цели!

Очень нравится работа Алексея Сухого в первой трети матча. Арбитр не даёт лишних свистков, а в спорных ситуациях позволяет командам продолжить встречу.

Кевин Пина из центра отдал передачу к правому углу штрафной на Петрова, а тот красивым движением пытался уйти от Дугласа Сантоса, вот только бразилец легко его остановил.

Батчи получил игровой снаряд в левой части штрафной гостей, сделал несколько обманных движений, но сам бить по воротам не стал, а выполнил скидку на Черникова. В итоге, Мантуан совершил перехват.

Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Футболисты "Зенита" забрали мяч под контроль, но перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд нет.

Клаудиньо из глубины выполнил заброс к правому углу вратарской на Гонду, вот только эту передачу перехватил Агкацев. Всё чаще включается в игру голкипер "Краснодара".

Ещё один классный матч сегодня состоялся в рамках 10-го тура РПЛ. "Локомотив" на своём поле переиграл "Спартак" и вышел на первое место в турнирной таблице.

25' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Краснодара". Оласа выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там внимательно на выходе сыграл Латышонок.

24' МОМЕНТИЩЕ! Сперцян от левого угла штрафной со стандарта пробил по центру ворот. Латышонок справился и отбил мяч к правой штанге, откуда в пустой створ добавлял Кевин Пина, но питерцев на "ленточке" выручил Дуглас Сантос!

23' Мантуан получает жёлтую карточку в составе "Зенита". Виктор Са левее центра начал движение к штрафной соперника, а футболист гостей в подкате уронил его на газон.

22' Сперцян зацепился за мяч в левой части штрафной гостей и выполнил скидку в центр на Кордобу, которому бить по воротам было неудобно, поэтому он отдал пас назад.

21' Клаудиньо из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника. Глушенков рвался к этой передаче, но его опередил Агкацев, своевременно выскочивший из ворот.

20' В хорошем темпе прошли стартовые минуты поединка в Краснодаре. Однако, команды с игры пока моментов не создали, и вся острота приходит со стандартных положений.

19' Вырисовывается преимущество у футболистов краснодарского коллектива. Заметно, что хозяева серьёзно настроены на эту встречу и при своих фанатах рассчитывают одержать победу.

18' Батчи из левой части штрафной головой сбросил мяч в центр на Сперцяна, который в борьбе с Алипом оказался на газоне. Сухой сразу же показал, что пенальти назначать не планирует.

17' Петров пробежался вперёд по правому флангу и выполнил абсолютно безадресный навес в центр штрафной. Кордоба оказался далеко от эпизода, и Латышонок спокойно забрал мяч в руки.

16' Тормена получает жёлтую карточку в составе "Краснодара". Нарушил правила защитник хозяев в центральной части поля против Гонду, а затем ещё и наступил на аргентинца.

15' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали южане. Оласа навесил в центр к линии вратарской, откуда головой пробил Кевин Пина, вот только мяч улетел немного выше перекладины!

14' Оласа со стандарта с 25 метров пробил по воротам Латышонка. Игровой снаряд зацепил стенку и пролетел выше цели. Продолжат атаковать футболисты краснодарского клуба.

13' Перехватили мяч на чужой половине поля краснодарцы, после чего Виктор Са по центру пытался прорваться вперёд, но его сбил с ног Барриос. Острый стандарт для "быков".

12' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". С навесом Сперцяна гости справились и выбили мяч на Петрова, который с 22 метров пробил сильно выше перекладины.

11' Быстрая атака получилась у южан, в ходе которой Кордоба получил мяч левее центра перед штрафной соперника, прорвался вперёд и пытался прострелить в центр, но снаряд у него успел выбить Нино.

10' На хороших скоростях проходят первые минуты матча в Краснодаре. Команды стараются активно действовать в атаке, поэтому забитые мячи, я думаю, это только вопрос времени.

9' МОМЕНТ! Сперцян с левого фланга со стандарта не стал навешивать в штрафную, а хитрющим образом пробил в ближний угол. Латышонок к такому развитию событий не был готов, однако питерцев выручила штанга!

8' Оласа по левому флангу выполнил заброс к штрафной гостей на Виктора Са, против которого у лицевой нарушил правила Нино. Право на перспективный стандарт получают "быки".

7' Глушенков из глубины отдал пас к штрафной хозяев на Гонду, который в одно касание пытался вывести на ударную позицию Клаудиньо. Мяч свалился с ноги форварда "Зенита" и пришёл в руки Агкацеву.

6' Кассьерра оказался с мячом перед штрафной соперника и отдал передачу на левый край, откуда Гонду пытался прострелить в центр, вот только эту попытку заблокировал Диего Коста.

5' Питерцы активно начали эту встречу, однако сейчас футболисты "Краснодара" забрали мяч под свой контроль и пытаются игру успокоить. Невероятно прекрасная атмосфера на трибунах в Краснодаре.

4' ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Глушенков получил мяч в левой части штрафной, находясь в положении вне игры, и прострелил вдоль ворот, а Гонду с близкого расстояния поразил пустой створ.

3' Гонду зацепился за мяч у чужой штрафной и выполнил скидку на правый край, откуда Мантуан перспективно прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел.

2' Футболисты "Краснодара" вышли на эту встречу в чёрно-зелёном комплекте формы, питерцы играют в белой форме. Ворота Агкацева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.