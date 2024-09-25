  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Зенит
Прогнозы 87
Краснодар 36.8% (32)
X 18.4% (16)
Зенит 44.8% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Зенит
3.30
3.60
Реклама, betcity.ru
2.46
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Зенит

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

OСР
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.29
1.85

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

45
39

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.56
Кордоба Джон 3 0.33
Виктор Са 2 0.22
Кобнан Мозес 2 0.22
Кривцов Никита 2 0.22
Батчи Жоау 1 0.11
Тормена Витор 1 0.11
Смолов Фёдор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Кевин Пина 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.78
Кассьерра Матео 4 (1) 0.44
Гонду Лусиано 4 0.44
Педро дос Сантос 3 0.33
Вендел Маркус 1 0.11
Ерохин Александр 1 0.11
Мостовой Андрей 1 0.11
Изидор Вильсон 1 0.11
Дуглас Сантос 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Сергеев Иван 0 0
Мантуан Густаво 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Нино III 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Гонду Лусиано 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
9
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Зенит
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
67%
3
23%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
38%
4
18%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2
Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4
Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Зенит

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 37 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 87
    Краснодар 36.8% (32)
    X 18.4% (16)
    Зенит 44.8% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Зенит
    3.30
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.46
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Зенит

    Исход игры
    Краснодар
    37.1% (33)
    Ничья
    18% (16)
    Зенит
    44.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (37)
    Меньше
    32.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.27% (48)
    Нет
    12.73% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    14.6% (13)
    1:1 Ничья
    12.4% (11)
    2:1 Краснодар
    10.1% (9)
    2:3 Зенит
    9% (8)
    0:1 Зенит
    4.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    1:3 Зенит
    2.2% (2)
    1:0 Краснодар
    2.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    Зенит
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный