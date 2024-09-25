Тур: 10. Стадион: Краснодар.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Краснодар
Зенит
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
27 матчей
11.1%
25.9%
63%
3 победы 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2.29
1.85
Среднее время на гол
39
48
Всего голов
45
39
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|0.56
|Кордоба Джон
|3
|0.33
|Виктор Са
|2
|0.22
|Кобнан Мозес
|2
|0.22
|Кривцов Никита
|2
|0.22
|Батчи Жоау
|1
|0.11
|Тормена Витор
|1
|0.11
|Смолов Фёдор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Кевин Пина
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.78
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|0.44
|Гонду Лусиано
|4
|0.44
|Педро дос Сантос
|3
|0.33
|Вендел Маркус
|1
|0.11
|Ерохин Александр
|1
|0.11
|Мостовой Андрей
|1
|0.11
|Изидор Вильсон
|1
|0.11
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Мантуан Густаво
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|3
|0
|Мусаев Мурад
|3
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кевин Пина
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Гонду Лусиано
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
9
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Зенит
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
67%
3
23%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
5
31%
4
18%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
38%
4
18%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2
Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4
Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1
Результаты матчей
Краснодар
Зенит
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
54
27
54
18
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Зенит
Исход игры
Краснодар
37.1% (33)
Ничья
18% (16)
Зенит
44.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (37)
Меньше
32.73% (18)
Обе команды забьют
Да
87.27% (48)
Нет
12.73% (7)
Популярный счёт
1:2 Зенит
14.6% (13)
1:1 Ничья
12.4% (11)
2:1 Краснодар
10.1% (9)
2:3 Зенит
9% (8)
0:1 Зенит
4.5% (4)
2:2 Ничья
3.4% (3)
1:3 Зенит
2.2% (2)
1:0 Краснодар
2.2% (2)
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