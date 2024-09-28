Красавцы игроки "Акрона"! Просто здорово они в первом тайме смотрятся. А что же "Ростов"? Южане руки поднимают в свой штрафной, широко раскрыв глаза. Да, офсайд у Дзюбы. Но он снова спокойно отклеивается от всех!

Дзюба свой дебютный гол за "Акрон" забил. До этого была результативная передача. Нападающий гостей пребывает в хорошей форме.

Завершается постепенно первый тайм матча в Ростове-на-Дону. Уже сейчас ясно, что это один из худших таймов ростовчан в сезоне. В перерыве нужны замены.

Роналдо бьет после навеса с правого края слету сейчас, но мяч летит намного выше ворот. Щетинин отдавал передачу на партнера, но тот не использовал ситуацию максимально эффективно.

Еще один угловой зарабатывает "Ростов". Подача от Савичева в ногу защитнику приходит. Это еще одно стандартное положение для южан.

Отбивается "Акрон". Не так активно уже из обороны в атаку гости выбегают. Возможно, гости устали, но пока в них в матче получается многое.

Данилин справа на фланге получил мяч, сместился в центр и нанес удар по воротам соперника. Намного выше ворот сфера полетела. Там еще и офсайд у игрока был.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 0:2!

Ну ничего себе "Акрон"! Не понимает Карпин, что творится на поле, а Тедеев как-то холодно воспринимает второй гол свой команды. Навалились буквально на ворота соперника игроки "Акрона". В итоге Тавареш протолкнул мяч во вратарскую на Дзюбу, а Артём, оттеснив корпусом защитника и выиграв позицию у него, отправляет мяч в ворота мощнейшим ударом под перекладину!

32' Тавареш снова справа в штрафную соперника вошел, сумел нанести удар по рамке соперника. В итоге попадает он в ногу защитнику, который отражает сферу в сторону от рамки.

31' Еще одна неплохая подача от Данилина с левого фланга идет в штрафную "Ростова", и это точно подача в сторону Дзюбы, но вновь немного сильнее, чем нужно. Выбивает мяч подальше от рамки "Акрон".

30' Два угловых в итоге подали футболисты "Ростова", но смогли спокойно отбиться от наступлений соперника тольяттинцы. Тем не менее, мяч остается под контролем южан.

28' Лангович сместился в центр и отдал передачу на правый края штрафной. Там успевает кто-то из соперников подставить ногу под снаряд и направить его за лицевую линию. Угловой.

27' Глебов переводит мяч на Ланговича, который у боковой линии в подкате достает мяч и сохраняет его для своей команды. Пока даже с контролем мяча у южан огромные проблемы. Команде сложно сделать несколько длинных точных передач в одной атаке.

26' Показывают еще раз нам удар Данилина, уже в более укрупненном плане. Сако, конечно, герой команды. Грудью он сыграл, кстати. Там могло показаться даже, что в руку ему сфера попала. Но и по-другому сыграть футболист южан уже не мог. Удар с метра в него производился.