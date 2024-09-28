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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Ростов
0:2
Первый тайм: 45'
Акрон
0'
0:1
5' Гол
Тавареш Жилсон
0:2
32' Гол
Дзюба Артём

Ход матча

5'
0:1
Тавареш Жилсон
(Данилин Кирилл)
32'
0:2
Дзюба Артём
(Лончар Стефан)
Прогнозы 134
Ростов 85.8% (115)
X 6% (8)
Акрон 8.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Одоевский
Даниил
87
Лангович
Андрей
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
67
Игнатов
Герман
89
Саравия
Родриго
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
10
Щетинин
Кирилл
11
Сутормин
Алексей
69
Голенков
Егор
78
Васютин
Александр
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
21
Фернандес
Роберто
II
5
Джурасович
Алекса
15
Лончар
Стефан
7
Данилин
Кирилл
6
Кузьмин
Максим
24
Дзюба
Артём
11
Тавареш
Жилсон
Ростов
4-2-3-1
Акрон
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.4
Комличенко Николай 3 0.3
Голенков Егор 2 0.2
Лангович Андрей 1 0.1
Осипенко Максим 1 (1) 0.1
Глебов Данил 1 0.1
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 3 0.3
Лончар Стефан 2 0.2
Хубулов Владимир 2 0.2
Дзюба Артём 1 0.1
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.1
Данилин Кирилл 1 0.1
Палиенко Максим 1 0.1
Тимошенко Иван 1 0.1
Тавареш Жилсон 1 0.1
Савичев Константин 1 (1) 0.1

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 3 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Акрон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

2
3
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
1
6%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1
Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0
Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1

Результаты матчей

Ростов
Акрон

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ростов
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
2.
Зенит
 0:0 Заявка 10 7 3 0 22 - 2 24
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 10 6 4 0 16 - 5 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 2:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
11.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
13.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Зенит
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 0:2 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 2:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 1 14
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Акрон
 2:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 0:2 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    Данилин справа на фланге получил мяч, сместился в центр и нанес удар по воротам соперника. Намного выше ворот сфера полетела. Там еще и офсайд у игрока был.
  • 41'
    Отбивается "Акрон". Не так активно уже из обороны в атаку гости выбегают. Возможно, гости устали, но пока в них в матче получается многое. 
  • Угловой
    40'
    Еще один угловой зарабатывает "Ростов". Подача от Савичева в ногу защитнику приходит. Это еще одно стандартное положение для южан. 
  • 39'
    Роналдо бьет после навеса с правого края слету сейчас, но мяч летит намного выше ворот. Щетинин отдавал передачу на партнера, но тот не использовал ситуацию максимально эффективно. 
  • 38'
    Завершается постепенно первый тайм матча в Ростове-на-Дону. Уже сейчас ясно, что это один из худших таймов ростовчан в сезоне. В перерыве нужны замены. 
  • 36'
    Дзюба свой дебютный гол за "Акрон" забил. До этого была результативная передача. Нападающий гостей пребывает в хорошей форме. 
  • Офсайд
    35'
    Красавцы игроки "Акрона"! Просто здорово они в первом тайме смотрятся. А что же "Ростов"? Южане руки поднимают в свой штрафной, широко раскрыв глаза. Да, офсайд у Дзюбы. Но он снова спокойно отклеивается от всех!
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 0:2!
    Ну ничего себе "Акрон"! Не понимает Карпин, что творится на поле, а Тедеев как-то холодно воспринимает второй гол свой команды. Навалились буквально на ворота соперника игроки "Акрона". В итоге Тавареш протолкнул мяч во вратарскую на Дзюбу, а Артём, оттеснив корпусом защитника и выиграв позицию у него, отправляет мяч в ворота мощнейшим ударом под перекладину!
  • 32'
    Тавареш снова справа в штрафную соперника вошел, сумел нанести удар по рамке соперника. В итоге попадает он в ногу защитнику, который отражает сферу в сторону от рамки. 
  • 31'
    Еще одна неплохая подача от Данилина с левого фланга идет в штрафную "Ростова", и это точно подача в сторону Дзюбы, но вновь немного сильнее, чем нужно. Выбивает мяч подальше от рамки "Акрон". 
  • 30'
    Два угловых в итоге подали футболисты "Ростова", но смогли спокойно отбиться от наступлений соперника тольяттинцы. Тем не менее, мяч остается под контролем южан. 
  • Угловой
    28'
    Лангович сместился в центр и отдал передачу на правый края штрафной. Там успевает кто-то из соперников подставить ногу под снаряд и направить его за лицевую линию. Угловой. 
  • 27'
    Глебов переводит мяч на Ланговича, который у боковой линии в подкате достает мяч и сохраняет его для своей команды. Пока даже с контролем мяча у южан огромные проблемы. Команде сложно сделать несколько длинных точных передач в одной атаке. 
  • 26'
    Показывают еще раз нам удар Данилина, уже в более укрупненном плане. Сако, конечно, герой команды. Грудью он сыграл, кстати. Там могло показаться даже, что в руку ему сфера попала. Но и по-другому сыграть футболист южан уже не мог. Удар с метра в него производился. 
  • 25'
    К месту было бы сейчас "Ростову" просто перед штрафной соперника встать и покатать мяч от игрока к игроку. Почувствовать мяч, друг друга, атмосферу, которая витает на стадионе. А то уже полчаса отыграли соперники, а такое ощущение, что южане проводят выездную встречу. 
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    • 24'
      Да, как-то "Ростов" совсем неузнаваем. Куда делась та команда Карпина, которую мы знаем. Где тот огонек в глазах у игроков южан? Где стремительные фланговые атаки с кинжальными передачами из глубины? Вероятно, что этот спящий зверь проснется после перерыва. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТИЩЕ! Данилин! Как он не забивает? Лончар с правого фланга прострелил мяч в центр штрафной. Сумел рукой отбить мяч в сторону Одоевский, но прямо на Данилина. Тот в упор расстреливал ворота ростовчане, но то ли грудью, то ли головой остановил сферу Сако, оказавшийся на пути мяча!
    • 21'
      Сутормин в качестве вингера смотрится здорово на поле. Перевод Карпиным игрока именно на такую условную позицию является правильным решением, исходя из того, что в конкретных играх предлагает обороне соперника Алексей. 
    • 20'
      Лангович извиняется перед партнерами, ведь его кросс с правого края оказался безадресным. Без особых сложностей смогли выйти из обороны в атаку тольяттинцы. 
    • 19'
      Кузьмин с правого края выкатил передачу на Савичева. Тому удалось выполнить заброс в штрафную соперника. Фернандес играет далее на подборе и с полулета наносит удар куда-то в "молоко"...
    • Фол, нарушение
      18'
      Сако с Данилиным сошлись в единоборстве на фланге. По итогу более габаритный игрок тольяттинцев оказался на газоне. Фол со стороны автора голевой передачи. 
    • 16'
      Карпин снова к кромке поля вышел. Не садится на свою тренерскую скамейку наставник "Ростова", чего не скажешь о лавке Тедеева. Там тишь да гладь. 
    • 15'
      Осипенко выполнил диагональ на правый край, куда подключался Саравия. Последний выполнял пас в центр штрафной, но слишком авантюрный... Перехват у "Акрона" в обороне. 
    • 14'
      Одоевский вышел из ворот и забрал футбольный снаряд в перчатки. Кузьмин отправлял в прорыв Тавареша, которому не хватило скорости, чтобы опередить стража южан. 
    • 13'
      Данилин очень активен. Его прострельная передача на дальнюю штангу предназначалась Дзюбе, но Артём до мяча не допрыгнул в этой ситуации. 
    • 12'
      "Ростов" забрал мяч под свой контроль. Пытаются наладить длинные передачи ростовчане. У кромки поля Валерий Карпин руководит действиями своего коллектива. 
    • 11'
      Параллельно нашей встрече играют матч "Краснодар" и "Зенит", а ранее свою игру закончили "Локомотив" и "Спартак". Тур РПЛ получается интересным и событийным. 
    • 9'
      Осипенко не пустил соперника по левому флангу. Это все тот же Данилин пытался к воротам соперника добраться, но оппонент его на долю секунды опередил. 
    • Фол, нарушение
      8'
      В центре поля Голенков влетел в Кузьмина. Остановлена наша встреча. Оказывается медицинская помощь игроку "Акрона", который пока не может подняться с газона. 
    • 7'
      Дзюба, кстати говоря, предголевую передачу отдал. Именно он отпасовал на Данилина, который выполнил филигранную передачу на голову партнеру. Тавареш тоже молодец, такой гол забил!
    • 6'
      Классно игрок "Акрона" себя проявил в атаке. Тольяттинцы уверенно начали встречу и сделают все, чтобы сегодня добыть победу в матче. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТАВАРЕШ! 0:1!
      Следует подача с левого края от Данилина, и Тавареш головой пробивает в рамку, отправляя сферу мимо голкипера соперника. Нет офсайда, гол засчитан!
    • 3'
      +21 градус в Ростове-на-Дону. Хорошая футбольная погода сегодня здесь. Думаю, футболисты сами наслаждаются такими условиями. 
    • Угловой
      2'
      Сразу же побежали вперед футболисты "Ростова". Угловой они заработали. Подача с правого края удачно не была. Отбивается соперник. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в этом матче стартовал!
    • Первый тайм
    • 32'
      Лончар Стефан сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Дзюба Артём бьет в цель!
    • 5'
      Кирилл Данилин сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Тавареш Жилсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:2 Акрон

    Исход игры
    Ростов
    85.8% (115)
    Ничья
    6% (8)
    Акрон
    8.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (66)
    Нет
    41.07% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    34.3% (46)
    2:0 Ростов
    17.9% (24)
    1:0 Ростов
    13.4% (18)
    3:1 Ростов
    6% (8)
    3:2 Ростов
    3% (4)
    1:2 Акрон
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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