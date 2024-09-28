Тур: 10. Стадион: Ростов Арена.
Ход матча
5'
0:1
32'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
1.52 Победит «Ростов»
-
-
-
-
-
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
7 РоналдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дзюба АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чибота МависНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|4
|0.4
|Комличенко Николай
|3
|0.3
|Голенков Егор
|2
|0.2
|Лангович Андрей
|1
|0.1
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.1
|Глебов Данил
|1
|0.1
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.3
|Лончар Стефан
|2
|0.2
|Хубулов Владимир
|2
|0.2
|Дзюба Артём
|1
|0.1
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.1
|Данилин Кирилл
|1
|0.1
|Палиенко Максим
|1
|0.1
|Тимошенко Иван
|1
|0.1
|Тавареш Жилсон
|1
|0.1
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.1
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|3
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Акрон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
2
3
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
1
6%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1
Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0
Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1
Результаты матчей
Ростов
Акрон
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ростов
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
45
54
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|2.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 2
|24
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|8.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|0:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 1
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
1.52 Победит «Ростов»
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-
Прогнозы на матч Ростов 0:2 Акрон
Исход игры
Ростов
85.8% (115)
Ничья
6% (8)
Акрон
8.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
2:1 Ростов
34.3% (46)
2:0 Ростов
17.9% (24)
1:0 Ростов
13.4% (18)
3:1 Ростов
6% (8)
3:2 Ростов
3% (4)
1:2 Акрон
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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