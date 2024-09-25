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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Акрон
Прогнозы 52
Ростов 78.8% (41)
X 9.6% (5)
Акрон 11.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.44
Комличенко Николай 3 0.33
Голенков Егор 2 0.22
Лангович Андрей 1 0.11
Осипенко Максим 1 (1) 0.11
Глебов Данил 1 0.11
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 3 0.33
Лончар Стефан 2 0.22
Хубулов Владимир 2 0.22
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.11
Палиенко Максим 1 0.11
Тимошенко Иван 1 0.11
Данилин Кирилл 1 0.11
Савичев Константин 1 (1) 0.11
Дзюба Артём 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 3 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Акрон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

2
3
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
1
6%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1
Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0
Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1

Результаты матчей

Ростов
Акрон

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ростов
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 52
    Ростов 78.8% (41)
    X 9.6% (5)
    Акрон 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ростов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Акрон

    Исход игры
    Ростов
    78.8% (41)
    Ничья
    9.6% (5)
    Акрон
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    34.6% (18)
    2:0 Ростов
    19.2% (10)
    1:0 Ростов
    7.7% (4)
    1:2 Акрон
    5.8% (3)
    3:1 Ростов
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    3:2 Ростов
    3.8% (2)
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