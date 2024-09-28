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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
1:2
Второй тайм: 90'
Шальке 04
0'
8' Желтая карточка
Юнес Амин
9' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
1:0
54' Гол
Макридис Хараламбос
64' Желтая карточка
Силла Мусса
1:1
67' Гол
Силла Мусса
1:2
74' Гол
Силла Мусса
88' Желтая карточка
Ласм Бриан

Ход матча

8'
 
Юнес Амин
9'
Хендрикс Йоррит
 
54'
Макридис Хараламбос
1:0
58'
 
Антви-Аджей Кристофер
Юнес Амин
59'
Thorben-Johannes Deters
Кьерева Даниэль
 
59'
Прайссингер Рико
Хендрикс Йоррит
 
64'
 
Силла Мусса
65'
Фридьонссон Хольмберт
Немет Ондраш
 
67'
1:1
Силла Мусса
74'
1:2
Силла Мусса
77'
Лоренц Марк
Гродовски Йоэль
 
83'
 
Ласм Бриан
Силла Мусса
88'
 
Ласм Бриан

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Шальке 04
3.54
7.10
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3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
7
Кьерева
Даниэль
20
Хендрикс
Йоррит
8
Меес
Джошуа
9
Гродовски
Йоэль
28
Немет
Ондраш
14
Макридис
Хараламбос
28
Хикерен
Джастин
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
31
Taylan
Bulut
5
Мёркин
Дерри
6
Шалленберг
Рон
37
Max
Grueger
19
Караман
Кенан
8
Юнес
Амин
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
Пройссен Мюнстер
4-3-3
Шальке 04
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 2 0.29
Меес Джошуа 2 0.29
Макридис Хараламбос 2 0.29
Гродовски Йоэль 1 0.14
Torge Paetow 1 0.14
Батмаз Малик 1 0.14
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0
Немет Ондраш 0 0
Lukas Frenkert 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.86
Караман Кенан 4 (1) 0.57
Мор Тобиас 2 0.29
Шалленберг Рон 1 0.14
Сиссе Ибраима II 1 0.14
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Меес Джошуа 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Torge Paetow 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 3 0
Шалленберг Рон 1 1
Каминьски Марцин 2 0
Мор Тобиас 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Герертс Карел 1 0
Юнес Амин 1 0
Бахманн Яник 1 0
Силла Мусса 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Санчес Филип 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

3
5
Пройссен Мюнстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3
Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Шальке 04

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 2:1 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
15.
Пройссен Мюнстер
 1:2 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 2:1 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 1:2 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Шальке 04
 2:1 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Пройссен Мюнстер
 1:2 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
15.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Юнес Амин получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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    Пройссен Мюнстер
    Ничья
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