Тур: 7. Стадион: Пройссенштадион.
1:2
Второй тайм: 90'
0'
8' Желтая карточкаЮнес Амин
9' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
1:0
54' ГолМакридис Хараламбос
64' Желтая карточкаСилла Мусса
1:1
67' ГолСилла Мусса
1:2
74' ГолСилла Мусса
88' Желтая карточкаЛасм Бриан
Ход матча
8'
54'
64'
67'
1:1
74'
1:2
88'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.30 Победа «Шальке 04»
-
16
Torge
Paetow
28
Немет
Ондраш
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
31
Taylan
Bulut
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
-
31 Taylan BulutЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Альбутат ТимПолузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Jakob Fimpel
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.29
|Меес Джошуа
|2
|0.29
|Макридис Хараламбос
|2
|0.29
|Гродовски Йоэль
|1
|0.14
|Torge Paetow
|1
|0.14
|Батмаз Малик
|1
|0.14
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Lukas Frenkert
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|6
|0.86
|Караман Кенан
|4 (1)
|0.57
|Мор Тобиас
|2
|0.29
|Шалленберг Рон
|1
|0.14
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.14
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Torge Paetow
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|3
|0
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
3
5
Пройссен Мюнстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
6
38%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3
Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Шальке 04
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|2:1
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|15.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|1 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|10.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4