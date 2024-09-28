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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 12422
Пройссен Мюнстер
1:2
Конец матча
Шальке 04
0'
8' Желтая карточка
Юнес Амин
9' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
1:0
53' Гол
Макридис Хараламбос
64' Желтая карточка
Силла Мусса
1:1
67' Гол
Силла Мусса
1:2
74' Гол
Силла Мусса
88' Желтая карточка
Ласм Бриан
90' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
90' Желтая карточка
Киркесков Миккель
90'+8

Ход матча

8'
 
Юнес Амин
9'
Хендрикс Йоррит
 
53'
Макридис Хараламбос
1:0
58'
 
Антви-Аджей Кристофер
Юнес Амин
59'
Thorben-Johannes Deters
Кьерева Даниэль
 
59'
Прайссингер Рико
Хендрикс Йоррит
 
64'
 
Силла Мусса
65'
Фридьонссон Хольмберт
Немет Ондраш
 
67'
1:1
Силла Мусса
74'
1:2
Силла Мусса
77'
Лоренц Марк
Гродовски Йоэль
 
83'
 
Ласм Бриан
Силла Мусса
88'
 
Ласм Бриан
90'
 
Донкор Антон
Мёркин Дерри
90'
 
Каминьски Марцин
Айдин Мехмет
90'
Фридьонссон Хольмберт
 
90'
Киркесков Миккель
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 324 Количество передач 521
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
16
Torge
Paetow
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
7
Кьерева
Даниэль
20
Хендрикс
Йоррит
8
Меес
Джошуа
9
Гродовски
Йоэль
28
Немет
Ондраш
14
Макридис
Хараламбос
28
Хикерен
Джастин
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
31
Taylan
Bulut
5
Мёркин
Дерри
6
Шалленберг
Рон
37
Max
Grueger
19
Караман
Кенан
8
Юнес
Амин
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
Пройссен Мюнстер
4-3-3
Шальке 04
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 2 0.29
Меес Джошуа 2 0.29
Макридис Хараламбос 2 0.29
Гродовски Йоэль 1 0.14
Torge Paetow 1 0.14
Батмаз Малик 1 0.14
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0
Немет Ондраш 0 0
Lukas Frenkert 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.86
Караман Кенан 4 (1) 0.57
Мор Тобиас 2 0.29
Шалленберг Рон 1 0.14
Сиссе Ибраима II 1 0.14
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Меес Джошуа 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Torge Paetow 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 3 0
Шалленберг Рон 1 1
Каминьски Марцин 2 0
Мор Тобиас 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Герертс Карел 1 0
Юнес Амин 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Санчес Филип 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Пройссен Мюнстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

3
5
Пройссен Мюнстер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
6
35%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1
Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3
Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Шальке 04

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 6 4 2 0 12 - 7 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
9.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 9 - 8 6
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
15.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Г О О О О Л - Макридис Хараламбос бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Юнес Амин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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