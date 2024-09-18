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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 24. Стадион: .
ГАИС
0:0
Второй тайм: 64'
Мальмё
0'
45' Желтая карточка
Axel Henriksson
58' Желтая карточка
Розенгрен Отто

Ход матча

45'
Axel Henriksson
 
58'
 
Розенгрен Отто

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Мальмё
5.10
4.10
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3.95
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
32
Ибрагим
Харун
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
23
Йонсен
Лассер
Берг
7
Розенгрен
Отто
22
Али
Таха
Абди
16
Берг
Оливер
5
Рикс
Сёрен
20
Ботхейм
Эрик
ГАИС
4-3-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

ГАИС
Мальмё

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:0
К
1:0
А
2:3
А
2:0
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:0
ТМС
1:1
А
1:1
А
2:2
А
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 8 0.35
Axel Henriksson 6 0.26
Лав Джек Купер 4 0.17
Gustav Lundgren 2 0.09
Линдберг Йонас 2 0.09
Милованович Вилльям 2 0.09
Норен Аксель 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Amin Boudri 1 0.04
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 0.57
Ботхейм Эрик 10 (1) 0.43
Болин Уго 7 0.3
Нанаси Себастьян 6 0.26
Кристиансен Андерс 3 0.13
Йонсен Лассер Берг 2 0.09
Рикс Сёрен 2 0.09
Корнелиус Дерек 2 0.09
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Веккья Стефано 1 0.04
Зеттерстрем Нильс 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Мойсандер Никлас 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 11 0
Ибрагим Харун 7 0
Милованович Вилльям 5 0
Линдберг Йонас 4 0
Amin Boudri 4 0
Красники Мергим 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Вангберг Август 2 0
Lucas Hedlund 2 0
Robin Frej 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Розенгрен Отто 4 0
Телин Исаак 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 3 0
Пенья Серхио 2 0
Далин Юхан 2 0
Али Таха Абди 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0

Результаты матчей

ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Мальмё
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
8
ГАИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

9
25
ГАИС
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

11
33

Голы по времени матча

Забито

17
26
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
4
24%
4
15%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
35%
9
35%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Забито

12
25
9 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
25%
4
16%
1-15
4
33%
3
12%
16-30
2
17%
6
24%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
8%
6
24%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

29
51
19 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
7
24%
8
16%
1-15
7
24%
4
8%
16-30
5
17%
12
24%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
0
0%
4
8%
61-75
7
24%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
6
24%
5
24%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4
ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2
Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2

Результаты матчей

ГАИС
Мальмё

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
5
4 раза 18%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
7
4
1.5
7
3
2
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
7
5
2
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
20
2
10
12
1.5
14
8
4
18
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 23 15 5 3 53 - 19 50
2.
Хаммарбю
 22 12 4 6 38 - 21 40
3.
Юргорден
 21 12 3 6 34 - 23 39
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
ГАИС
 0:0 23 11 4 8 28 - 27 37
6.
Эльфсборг
 22 11 3 8 43 - 32 36
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 21 9 6 6 45 - 38 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 22 7 4 11 29 - 46 25
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 11 8 1 2 28 - 11 25
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 0:0 12 7 3 2 17 - 10 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Хеккен
 11 5 3 3 27 - 20 18
8.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 13 6 5 2 26 - 15 23
2.
Юргорден
 10 7 0 3 21 - 12 21
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 0:0 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 11 2 3 6 12 - 24 9
15.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 7
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Розенгрен Отто получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Аксель Хенрикссон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Мальмё
5.10
4.10
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3.95
Все Коэффициенты
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Мальмё
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