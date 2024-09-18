Тур: 24. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
45'
58'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Robin Frej
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
ГАИС
Мальмё
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0.35
|Axel Henriksson
|6
|0.26
|Лав Джек Купер
|4
|0.17
|Gustav Lundgren
|2
|0.09
|Линдберг Йонас
|2
|0.09
|Милованович Вилльям
|2
|0.09
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Amin Boudri
|1
|0.04
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13
|0.57
|Ботхейм Эрик
|10 (1)
|0.43
|Болин Уго
|7
|0.3
|Нанаси Себастьян
|6
|0.26
|Кристиансен Андерс
|3
|0.13
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.09
|Рикс Сёрен
|2
|0.09
|Корнелиус Дерек
|2
|0.09
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Веккья Стефано
|1
|0.04
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Милованович Вилльям
|5
|0
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Красники Мергим
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Lucas Hedlund
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Розенгрен Отто
|4
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Далин Юхан
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Мальмё
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
8
ГАИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
9
25
ГАИС
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Мальмё
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
11
33
Голы по времени матча
Забито
17
26
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
4
24%
4
15%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
35%
9
35%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
12
25
9 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
25%
4
16%
1-15
4
33%
3
12%
16-30
2
17%
6
24%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
8%
6
24%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
1
17%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
29
51
19 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
7
24%
8
16%
1-15
7
24%
4
8%
16-30
5
17%
12
24%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
0
0%
4
8%
61-75
7
24%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
6
24%
5
24%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
7
28%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4
ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0 Хальмстад - ГАИС 4:0 ГАИС - Хеккен 3:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2
Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2
Результаты матчей
ГАИС
Мальмё
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
5
4 раза 18%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
74
73
29
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
38
75
29
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
202
1012
148
418
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|15
|5
|3
|53 - 19
|50
|2.
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|3.
|21
|12
|3
|6
|34 - 23
|39
|4.
|22
|11
|4
|7
|35 - 29
|37
|5.
|0:0
|23
|11
|4
|8
|28 - 27
|37
|6.
|22
|11
|3
|8
|43 - 32
|36
|7.
|22
|11
|3
|8
|34 - 35
|36
|8.
|22
|10
|4
|8
|38 - 33
|34
|9.
|21
|9
|6
|6
|45 - 38
|33
|10.
|22
|6
|8
|8
|38 - 44
|26
|11.
|22
|7
|4
|11
|29 - 46
|25
|12.
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|13.
|22
|7
|0
|15
|23 - 40
|21
|14.
|22
|6
|3
|13
|30 - 46
|21
|15.
|22
|5
|5
|12
|23 - 35
|20
|16.
|22
|5
|3
|14
|20 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|2.
|11
|8
|1
|2
|28 - 11
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|4.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|5.
|11
|7
|1
|3
|21 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|27 - 20
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|11
|5
|0
|6
|13 - 11
|15
|12.
|11
|3
|2
|6
|17 - 22
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|15 - 23
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 19
|10
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|2.
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|23 - 21
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|18 - 18
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|13 - 24
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|10.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|13 - 24
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|11
|2
|0
|9
|10 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|7
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5