Тур: 10. Стадион: KGHM Zaglebie Arena.
1:0
Конец матча
Ход матча
40'
72'
90'
1:0
90'
25
Налепа
Михал
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Jakub Kolan
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Заглембе Любин
Радомяк Радом
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.67
3.67
Среднее время на гол
135
24
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1
2.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
31
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьенько Томаш
|2
|0.2
|Адамчик Хуберт
|1
|0.1
|Marek Mroz
|1
|0.1
|Сейк Вацлав
|1
|0.1
|Igor Orlikowski
|1
|0.1
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.1
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|9 (1)
|1
|Уаттара Зиэ
|2
|0.22
|Леандро
|1
|0.11
|Пеглоу
|1
|0.11
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.11
|Гжесик Ян
|0
|0
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Налепа Михал
|0
|1
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Энрике Паулу
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Заглембе Любин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Радомяк Радом
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
1
6
Заглембе Любин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
6
43%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2
Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
Радомяк Радом
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
19
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|18 - 3
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|4.
|9
|6
|0
|3
|16 - 16
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|15.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2