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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
40' Желтая карточка
Донис Христос
1:0
90' Гол
Пьенько Томаш
90'+7
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
27
Bartlomiej
Kludka
18
Adam
Radwanski
8
Дабровски
Дамьян
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
9
Сейк
Вацлав
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
77
Донис
Христос
13
Гжесик
Ян
27
Вольски
Рафал
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
Заглембе Любин
4-2-3-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Радомяк Радом

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:4
Э
2:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:6
Э
0:2

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.67
3.67

Среднее время на гол

135
24

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1
2.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
31

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 2 0.2
Адамчик Хуберт 1 0.1
Marek Mroz 1 0.1
Сейк Вацлав 1 0.1
Igor Orlikowski 1 0.1
Курминовски Давид 1 (1) 0.1
Вдовяк Матеуш 0 0
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 9 (1) 1
Уаттара Зиэ 2 0.22
Леандро 1 0.11
Пеглоу 1 0.11
Капемба Освальдо Педро 1 0.11
Гжесик Ян 0 0
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 2 0
Adam Radwanski 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Налепа Михал 0 1
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 4 0
Бранко Рафаэл 2 1
Леандро 3 0
Жордау Бруну 3 0
Damian Jakubik 2 0
Энрике Паулу 2 0
Роча Леонардо 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Roberto Alves 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Michal Kaput 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Пеглоу 1 0
Guilherme Zimovski 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Заглембе Любин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Радомяк Радом
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
6
Заглембе Любин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
45%
2
33%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
6
43%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2
Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Радомяк Радом

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 10 8 1 1 18 - 3 25
2.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
3.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
9.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Корона Кельце
 0:1 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
8.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
9.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
10.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 0:1 5 2 0 3 4 - 5 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 1:0 5 3 1 1 5 - 2 10
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
9.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Корона Кельце
 0:1 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
16.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Донис Христос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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