Тур: 10. Стадион: Suzuki Arena.
1:1
Второй тайм: 48'
0'
4' Желтая карточкаMilos Trojak
0:1
14' ГолВолемарк Патрик
1:1
27' ГолНуну Педру
38' Желтая карточкаMartin Remacle
Ход матча
4'
14'
0:1
27'
1:1
38'
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Корона Кельце
Лех
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
29 матчей
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
6.9%
51.7%
41.4%
2 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.77
0.56
Среднее время на гол
117
160
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.46
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.17
0.97
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
76
93
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3
|0.3
|Нуну Педру
|2 (1)
|0.2
|Dawid Blanik
|1
|0.1
|Реста По
|1
|0.1
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|0.5
|Хотич Дино
|4
|0.4
|Соуза Афонсу
|3
|0.3
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.2
|Голизаде Али
|1
|0.1
|Ягелло Филип
|1
|0.1
|Волемарк Патрик
|1
|0.1
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|3
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Реста По
|2
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лех
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
12
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лех
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
100%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
7
44%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
15%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2
Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2
Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
Результаты матчей
Корона Кельце
Лех
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
27
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|4.
|9
|6
|0
|3
|16 - 16
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 14
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|15.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2