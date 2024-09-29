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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12923 Главный судья: Ласык Петр
Корона Кельце
2:3
Конец матча
Лех
0'
4' Желтая карточка
Milos Trojak
0:1
14' Гол
Волемарк Патрик
1:1
27' Гол
Нуну Педру
38' Желтая карточка
Martin Remacle
55' Желтая карточка
Хотич Дино
2:1
55' Пенальти
Нуну Педру
2:2
61' Гол
Волемарк Патрик
2:3
64' Гол
Волемарк Патрик
85' Желтая карточка
Фиабема Брайан
89' Желтая карточка
Милич Антонио
90'+6
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
37
Hubert
Zwozny
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
8
Martin
Remacle
20
Далмау
Адриан
17
Форнальчик
Мариуш
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Дуглас
Алекс
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
10
Волемарк
Патрик
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
Корона Кельце
3-4-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Корона Кельце
Лех

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

29 матчей

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

6.9%
51.7%
41.4%
2 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:5
OE
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.77
0.56

Среднее время на гол

117
160

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.46

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.17
0.97

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

76
93

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 0.3
Нуну Педру 3 (2) 0.3
Dawid Blanik 1 0.1
Реста По 1 0.1
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (1) 0.5
Хотич Дино 4 0.4
Соуза Афонсу 3 0.3
Волемарк Патрик 3 0.3
Шимчак Филип 2 (1) 0.2
Голизаде Али 1 0.1
Ягелло Филип 1 0.1
Перейра Жоэл III 0 0
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 3 0
Martin Remacle 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Реста По 2 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Длугош Виктор 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 4 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Муравски Радослав 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Лех
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лех
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
12
Корона Кельце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лех
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
4
33%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
100%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
7
37%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2
Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2
Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3

Результаты матчей

Корона Кельце
Лех

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
3.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
9.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Корона Кельце
 10 2 3 5 8 - 16 9
16.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
8.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
9.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
10.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
9.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
16.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Martin Remacle получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Нуну Педру бьет в цель!
    • 14'
      Соуза Афонсу сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Волемарк Патрик бьет в цель!
    • 4'
      Milosz Trojak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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