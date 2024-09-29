Тур: 10. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 12923 Главный судья: Ласык Петр
2:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаMilos Trojak
0:1
14' ГолВолемарк Патрик
1:1
27' ГолНуну Педру
38' Желтая карточкаMartin Remacle
55' Желтая карточкаХотич Дино
2:1
55' ПенальтиНуну Педру
2:2
61' ГолВолемарк Патрик
2:3
64' ГолВолемарк Патрик
85' Желтая карточкаФиабема Брайан
89' Желтая карточкаМилич Антонио
90'+6
Ход матча
4'
14'
0:1
27'
1:1
38'
55'
55'
2:1
61'
2:2
64'
2:3
85'
89'
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Корона Кельце
Лех
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
29 матчей
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
6.9%
51.7%
41.4%
2 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.77
0.56
Среднее время на гол
117
160
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.46
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.17
0.97
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
76
93
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3
|0.3
|Нуну Педру
|3 (2)
|0.3
|Dawid Blanik
|1
|0.1
|Реста По
|1
|0.1
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|0.5
|Хотич Дино
|4
|0.4
|Соуза Афонсу
|3
|0.3
|Волемарк Патрик
|3
|0.3
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.2
|Голизаде Али
|1
|0.1
|Ягелло Филип
|1
|0.1
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|3
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Реста По
|2
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|4
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Лех
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лех
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
12
Корона Кельце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Лех
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
100%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
7
37%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2
Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2
Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
Результаты матчей
Корона Кельце
Лех
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
37
64
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4