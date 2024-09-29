Тур: 6. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
1:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
8'
1:0
15'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
О'Ши
Дара
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
26 Богард ЛамарЗащитник
-
50 Свинкелс СилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ипсвич
Астон Вилла
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|2
|0.33
|Морси Сэм
|1
|0.17
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.17
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуран Джон
|4
|0.67
|Уоткинс Олли
|3
|0.5
|Онана Амаду
|2
|0.33
|Конса Эзри
|1
|0.17
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Роджерс Морган
|0
|0
|Баркли Росс
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|3
|0
|Хатчинсон Омари
|3
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Тейлор Джек
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Делап Лиам
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
6
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2
Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2
Результаты матчей
Ипсвич
Астон Вилла
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
|Челси
|Фофана Уэсли
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:1 Астон Вилла
Исход игры
Ипсвич
1.7% (2)
Ничья
12% (14)
Астон Вилла
86.3% (101)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
56.4% (66)
0:1 Астон Вилла
12.8% (15)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:2 Астон Вилла
7.7% (9)
1:3 Астон Вилла
3.4% (4)
1:0 Ипсвич
1.7% (2)
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