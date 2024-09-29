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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ипсвич
1:1
Первый тайм: 24'
Астон Вилла
0'
1:0
8' Гол
Делап Лиам
1:1
15' Гол
Роджерс Морган

Ход матча

8'
Делап Лиам
(Кларк Джек)
1:0
15'
1:1
Роджерс Морган
(Уоткинс Олли)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 117
Ипсвич 1.7% (2)
X 12% (14)
Астон Вилла 86.3% (101)
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Ипсвич
Ничья
Астон Вилла
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
8
Филлипс
Кэлвин
21
Огбене
Чидози
20
Хатчинсон
Омари
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
23
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
27
Роджерс
Морган
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
Ипсвич
4-2-3-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Ипсвич
Астон Вилла

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
0:4
Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
0:0
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 2 0.33
Морси Сэм 1 0.17
Шмодикс Сэмми 1 0.17
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 4 0.67
Уоткинс Олли 3 0.5
Онана Амаду 2 0.33
Конса Эзри 1 0.17
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Роджерс Морган 0 0
Баркли Росс 0 0
Рамси Джакоб 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 3 0
Хатчинсон Омари 3 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Тейлор Джек 1 0
Вулфенден Люк 1 0
О'Ши Дара 1 0
Делап Лиам 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 2 0
Унаи Эмери 2 0
Баркли Росс 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Роджерс Морган 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Филоджин-Байдейс Джейден 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
6
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2
Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2

Результаты матчей

Ипсвич
Астон Вилла

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 1:1 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ипсвич
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Ипсвич
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Челси Фофана Уэсли 4
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    Прогнозы 117
    Ипсвич 1.7% (2)
    X 12% (14)
    Астон Вилла 86.3% (101)
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    Где смотреть матч Ипсвич 1:1 Астон Вилла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Ипсвич
    1.7% (2)
    Ничья
    12% (14)
    Астон Вилла
    86.3% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    56.4% (66)
    0:1 Астон Вилла
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    0:2 Астон Вилла
    7.7% (9)
    1:3 Астон Вилла
    3.4% (4)
    1:0 Ипсвич
    1.7% (2)
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