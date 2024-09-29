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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 22'
Айнтрахт Фр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 112
Хольштайн Киль 5.4% (6)
X 8% (9)
Айнтрахт Фр 86.6% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Айнтрахт Фр
4.40
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4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
5
Юханссон
Карл
II
14
Гешвилль
Макс
23
Розенбоом
Лассе
10
Холтби
Льюис
24
Кнудсен
Магнус
37
Гигович
Армин
8
Порат
Финн
9
Пихлер
Бенедикт
18
Матино
Сюто
40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
5
Аменда
Орель
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
8
Шаиби
Фарес
35
Тута
16
Ларссон
Хуго
26
Эбимбе
Эрик
9
Матанович
Игорь
7
Мармуш
Омар
Хольштайн Киль
3-5-2
Айнтрахт Фр
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 2 0.4
Пихлер Бенедикт 1 0.2
Бернхардссон Александер 1 0.2
Гигович Армин 1 0.2
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 0.8
Ларссон Хуго 2 0.4
Экитике Уго 1 0.2
Гётце Марио 0 0
Кнауфф Ансгар 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келати Анду 1 1
Кнудсен Магнус 2 0
Marcel Rapp 0 1
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Dirk Bremser 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Теате Артур 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

12
4
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2
Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
4.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    Хольштайн Киль 5.4% (6)
    X 8% (9)
    Айнтрахт Фр 86.6% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    5.3% (6)
    Ничья
    8% (9)
    Айнтрахт Фр
    86.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.64% (81)
    Меньше
    26.36% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (85)
    Нет
    22.73% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    54% (61)
    0:2 Айнтрахт Фр
    9.7% (11)
    0:1 Айнтрахт Фр
    8.8% (10)
    1:3 Айнтрахт Фр
    6.2% (7)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.7% (3)
    2:1 Хольштайн Киль
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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