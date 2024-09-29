Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Сантос Кауа взял и забрал мяч на выходе

48' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оооо... вот это был удар! Мармуш Омар должен был забить с этой позиции.

47' Кристенсен Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

42' Пихлер Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хольштайн Киль

36' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Аменда Орель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

31' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Г О О О О О Л - Матино Сюто из команды Хольштайн Киль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Кауан Сантос прыгнул не в ту сторону.

30' После проверки VAR судья не изменил решения - Хольштайн Киль пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хольштайн Киль

28' Пихлер Бенедикт пробует нанести удар издали, но Кауан Сантос держит все под контролем

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Мармуш Омар забивает с левой ноги!

25' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Пихлер Бенедикт нанес удар головой, но Кауан Сантос спокойно отбил мяч.

23' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

21' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матино Сюто пробует нанести удар издали, но Кауан Сантос держит все под контролем

19' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мармуш Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Матанович Игорь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вайнер Тимон взял и забрал мяч на выходе

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сантос Кауа взял и забрал мяч на выходе

3' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола