Тур: 3.
1:1
Второй тайм: 71'
0'
38' Желтая карточкаКоэфф Александр
54' Желтая карточкаKwame Peprah
1:0
59' ГолAlaedine Ajaray
1:1
67' ГолNoah Sadaoui
Ход матча
38'
54'
59'
1:0
67'
1:1
18
Jithin
M.S
26
Konsam
Singh
20
Котал
Притам
77
Noah
Sadaoui
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
19 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Robin Yadav
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Noah SadaouiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
14 Kwame Peprah
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.6
Среднее время на гол
100
150
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.1
0.75
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
120
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alaedine Ajaray
|3
|1
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.33
|Thoi Singh
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Керала Бластерс ФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|2
|0.67
|Хименес Хесус
|1
|0.33
|Kwame Peprah
|1
|0.33
|Mohammed Aimen
|0
|0
|Котал Притам
|0
|0
|Huidrom Singh
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|2
|0
|Dinesh Singh
|2
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Muthu Irulandi Mayakkannan
|1
|0
Керала Бластерс ФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коэфф Александр
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Дринчич Милош
|1
|0
|Правин Рахул
|1
|0
|Kwame Peprah
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
|Mohammed Azhar
|1
|0
|Muhammed Saheef
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Керала Бластерс ФК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Керала Бластерс ФК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 3:2 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Керала Бластерс ФК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Гоа - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс ФК 1:2
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|3 (1)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (1)
|Гоа
|Эррера Борха
|3
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Гоа
|Макхью Карл
|1 2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|АТК
|Стюарт Грэг
|2
|Ист Бенгал
|Юсте Эктор
|2