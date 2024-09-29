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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Нортист Юнайтед
1:1
Второй тайм: 71'
Керала Бластерс ФК
0'
38' Желтая карточка
Коэфф Александр
54' Желтая карточка
Kwame Peprah
1:0
59' Гол
Alaedine Ajaray
1:1
67' Гол
Noah Sadaoui

Ход матча

38'
 
Коэфф Александр
46'
 
Kwame Peprah
Коэфф Александр
54'
 
Kwame Peprah
59'
Alaedine Ajaray
1:0
60'
 
Mohammed Aimen
Правин Рахул
67'
1:1
Noah Sadaoui
(Mohammed Aimen)
Лучшие коэффициенты
Нортист Юнайтед
Ничья
Керала Бластерс ФК
2.09
4.01
3.10
Все Коэффициенты
1
Сингх
Гурмит
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
13
Muthu
Irulandi
Mayakkannan
6
Бемаммер
Мохаммед
18
Jithin
M.S
26
Konsam
Singh
14
Alaedine
Ajaray
9
Фернандес
Гильермо
1
Sachin
Suresh
3
Sandeep
Singh
20
Котал
Притам
15
Дринчич
Милош
50
Huidrom
Singh
29
Коэфф
Александр
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
7
Правин
Рахул
9
Хименес
Хесус
77
Noah
Sadaoui
Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
2:0
СИ
0:3
СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:4
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.6

Среднее время на гол

100
150

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.1
0.75

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
120

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alaedine Ajaray 3 1
Бемаммер Мохаммед 1 0.33
Thoi Singh 0 0
Jithin M.S 0 0
Керала Бластерс ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 2 0.67
Хименес Хесус 1 0.33
Kwame Peprah 1 0.33
Mohammed Aimen 0 0
Котал Притам 0 0
Huidrom Singh 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 2 0
Dinesh Singh 2 0
Сабако Мичел 1 0
Jithin M.S 1 0
Muthu Irulandi Mayakkannan 1 0
Керала Бластерс ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коэфф Александр 1 0
Котал Притам 1 0
Дринчич Милош 1 0
Правин Рахул 1 0
Kwame Peprah 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Mohammed Azhar 1 0
Muhammed Saheef 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Керала Бластерс ФК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Керала Бластерс ФК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 3:2 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1
Керала Бластерс ФК
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:1 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3
Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Гоа - Керала Бластерс ФК 1:0 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс ФК 1:2

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Керала Бластерс ФК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Джамшедпур
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Керала Бластерс ФК
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Мохаммедан
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Нортист Юнайтед
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Гоа
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
АТК
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Ченнаин
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дели Динамос
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
13.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Дели Динамос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Керала Бластерс ФК
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Нортист Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мохаммедан
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Джамшедпур
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АТК
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 3 (1)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (1)
Гоа Эррера Борха 3
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Макхью Карл 1 2
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
АТК Стюарт Грэг 2
Ист Бенгал Юсте Эктор 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Mohammed Aimen сделал результативную передачу.
  • 67'
    Г О О О О Л - Noah Sadaoui бьет в цель!
  • 60'
    Rahul Kannoly Praveen уходит с поля. Mohammed Aimen выходит вместо него
  • 59'
    Г О О О О Л - Alaeddine Ajaraie бьет в цель!
  • 54'
    Kwame Peprah получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Коэфф Александр уходит с поля. Kwame Peprah выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Коэфф Александр получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нортист Юнайтед
Ничья
Керала Бластерс ФК
2.09
4.01
3.10
Все Коэффициенты
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Керала Бластерс ФК
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