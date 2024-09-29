Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44' Регер Юри из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Cherrion Valerius получил желтую карточку от судьи

43' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Влап Михел пробил со штрафного прямо в стенку

39' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Cherrion Valerius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кюйперс Бас не смог попасть в створ ударом издали

33' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Твенте

31' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

28' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

23' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

21' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

20' Cherrion Valerius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Лтайеф Сайфалла из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Твенте

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

10' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Cherrion Valerius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля