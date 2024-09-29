Тур: 7. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
43' Желтая карточкаCherrion Valerius
49' Желтая карточкаЛюкассен Бойд
69' Желтая карточкаЭйтинг Карел
1:0
76' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
85' Желтая карточкаБесселинк Гийс
90'+6
Ход матча
49'
69'
76'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
497 Количество передач 339
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
18
Влап
Михел
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
17
Кёйперс
Рой
77
Сейер
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
77 Сейер ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
НАК Бреда
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.36
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
70
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|6 (2)
|0.86
|Ламмерс Сэм
|3
|0.43
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.29
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0.14
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.14
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
|Меес Хилгерс
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|1 (1)
|0.14
|Берг Ян
|1
|0.14
|Костож Кацпер
|1
|0.14
|Люкассен Бойд
|1
|0.14
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.14
|Омарссон Элиас
|0
|0
|Паула Рауль
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
|Бесселинк Гийс
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|3
|0
|Кемпер Бой
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НАК Бреда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
3
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
НАК Бреда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1
Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0
НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1
Результаты матчей
Твенте
НАК Бреда
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Твенте
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|Хераклес
|Роскен Рубен
|3