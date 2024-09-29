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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Твенте
1:0
Конец матча
НАК Бреда
0'
43' Желтая карточка
Cherrion Valerius
49' Желтая карточка
Люкассен Бойд
69' Желтая карточка
Эйтинг Карел
1:0
76' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
85' Желтая карточка
Бесселинк Гийс
90'+6

Ход матча

43'
 
Cherrion Valerius
46'
Лагербильке Густав
Меес Хилгерс
 
46'
 
Люкассен Бойд
Cherrion Valerius
49'
 
Люкассен Бойд
57'
Ван Берген Митчелл
Лтайеф Сайфалла
 
58'
Эйтинг Карел
Влап Михел
 
59'
 
Махмутович Энес
Конголо Теренс
68'
Салах-Эддин Анасс
Кюйперс Бас
 
69'
Эйтинг Карел
 
76'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
79'
 
Фернандеш Сана
Сейер Лео
79'
 
Омарссон Элиас
Олдруп-Йенсен Фредрик
79'
 
Яношек Доминик
Кемпер Бой
83'
Бесселинк Гийс
Стейн Сем
 
85'
Бесселинк Гийс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 497 Количество передач 339
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
17
Ван
Хоренбек
Алек
5
Кюйперс
Бас
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
14
Стейн
Сем
30
Лтайеф
Сайфалла
10
Ламмерс
Сэм
99
Белица
Даниэль
12
Граймль
Лео
23
Конголо
Теренс
5
Берг
Ян
25
Cherrion
Valerius
16
Балар
Максимильен
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
4
Кемпер
Бой
17
Кёйперс
Рой
9
Костож
Кацпер
77
Сейер
Лео
Твенте
4-2-3-1
НАК Бреда
3-4-3

История личных встреч

Твенте
НАК Бреда

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:1
К
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.36
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 6 (2) 0.86
Ламмерс Сэм 3 0.43
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.29
Салах-Эддин Анасс 1 0.14
Ван Хоренбек Алек 1 0.14
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Меес Хилгерс 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.14
Берг Ян 1 0.14
Костож Кацпер 1 0.14
Люкассен Бойд 1 0.14
Гарбетт Мэттью 1 0.14
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Регер Юри 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 3 0
Кемпер Бой 2 0
Граймль Лео 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НАК Бреда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
3
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
НАК Бреда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1
Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0
НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1

Результаты матчей

Твенте
НАК Бреда

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Твенте
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
5.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
10.
Аякс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 3 8
11.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 7 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 Заявка 7 2 0 5 5 - 14 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 18 2
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Аякс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Аякс
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Махмутович Энес из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Твенте начинает контратаку
    • 92'
      Яношек Доминик пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
    • 92'
      Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Граймль Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 90'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Твенте 1:0 НАК Бреда онлайн

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