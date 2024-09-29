Тур: 10. Стадион: Пяст. Главный судья: Wojciech Myc
0:1
Второй тайм: 77'
0'
0:1
32' ГолХансен Кристоффер
65' Желтая карточкаРоманчук Тарас
70' Желтая карточкаДрапински Игорь
Ход матча
32'
0:1
65'
70'
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
51
Alan
Rybak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Alan RybakНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Пяст
Ягеллония Белосток
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
31 матч
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Среднее время на гол
80
79
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
96
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.23
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
73
87
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Ameyaw
|3
|0.3
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.3
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.1
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.1
|Феликс Хорхе
|1
|0.1
|Костадинов Тихомир
|1
|0.1
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.3
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.3
|Хансен Кристоффер
|2
|0.2
|Имас Хесус
|2
|0.2
|Диаби Мохамед
|2
|0.2
|Виллар Мики
|1
|0.1
|Романчук Тарас
|1
|0.1
|Нене III
|1
|0.1
|Силва Томаш
|1
|0.1
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.1
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Драпински Игорь
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
8
Пяст
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0
Результаты матчей
Пяст
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Пяст
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|1:0
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|5.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|18.
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4
|Лех
|Милич Антонио
|4
|Ракув
|Браут-Брюнес Джонатан
|4