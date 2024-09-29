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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Пяст
0:1
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
32' Гол
Хансен Кристоффер
65' Желтая карточка
Романчук Тарас
70' Желтая карточка
Драпински Игорь
87' Желтая карточка
Феликс Хорхе
90'+5
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
9
Пясецки
Фабиан
50
Slawomir
Abramowicz
22
Ковачик
Петер
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
29
Листковски
Марчин
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
51
Alan
Rybak
Пяст
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Ягеллония Белосток

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

80
79

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
96

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.23
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

73
87

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ameyaw 3 0.3
Храпек Михал 3 (1) 0.3
Кадзиор Дамиан 1 0.1
Пырка Аркадиуш 1 0.1
Феликс Хорхе 1 0.1
Костадинов Тихомир 1 0.1
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.3
Пюлюлю Афимико 3 0.3
Хансен Кристоффер 2 0.2
Имас Хесус 2 0.2
Диаби Мохамед 2 0.2
Виллар Мики 1 0.1
Романчук Тарас 1 0.1
Нене III 1 0.1
Силва Томаш 1 0.1
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.1
Моутинью Жоау 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Драпински Игорь 2 0
Храпек Михал 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Росолек Мацей 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сачек Михал 3 0
Дигес Адриан 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Романчук Тарас 2 0
Slawomir Abramowicz 2 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
8
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Ягеллония Белосток
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
10%
4
22%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0

Результаты матчей

Пяст
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пяст
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 10 8 1 1 20 - 5 25
2.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
3.
Ракув
 10 6 2 2 13 - 4 20
4.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
5.
Погонь Щецин
 10 5 1 4 16 - 13 16
6.
Видзев Лодзь
 10 4 4 2 13 - 11 16
7.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
8.
Пяст
 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Гурник Забже
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
ГКС Катовице
 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Мотор Люблин
 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Заглембе Любин
 10 3 2 5 7 - 14 11
13.
Радомяк Радом
 9 3 0 6 14 - 16 9
14.
Лехия Гданьск
 10 2 3 5 12 - 19 9
15.
Корона Кельце
 10 2 3 5 8 - 16 9
16.
Пуща Неполомице
 10 1 5 4 10 - 13 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 4 4 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
9.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
10.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
11.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
9.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
15.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
16.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (2)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Лех Милич Антонио 4
Ракув Браут-Брюнес Джонатан 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Виллар Мики сделал результативную передачу.
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