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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Хоффенхайм
3:4
Второй тайм: 73'
Вердер
0'
1:0
5' Гол
Бюльтер Мариус
2:0
8' Гол
Бюльтер Мариус
10' Желтая карточка
Тохумджу Умут
3:0
12' Гол
Гложек Адам
18' Красная карточка
Нсоки Стенли
3:1
21' Гол
Малатини Хулиан
22' Желтая карточка
Кён Деррик
3:2
26' Гол
Стаге Йенс
3:3
39' Гол
Стаге Йенс
45' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
3:4
49' Гол
Стаге Йенс
73' Желтая карточка
Стаге Йенс

Ход матча

5'
Бюльтер Мариус
(Бериша Мергим)
1:0
8'
Бюльтер Мариус
(Тохумджу Умут)
2:0
10'
Тохумджу Умут
 
12'
Гложек Адам
3:0
18'
Нсоки Стенли
 
21'
3:1
Малатини Хулиан
(Штарк Никлас)
22'
 
Кён Деррик
26'
3:2
Стаге Йенс
(Дукш Марвин)
27'
Дрекслер Тим
Бериша Мергим
 
39'
3:3
Стаге Йенс
45'
Пеллегрино Матараццо
 
46'
Жендрей Валентен
Прасс Александр
 
46'
Стах Антон
Гриллич Флориан
 
49'
3:4
Стаге Йенс
(Вайзер Митчелл)
58'
 
Пипер Амос
Штарк Никлас
69'
Моэрстедт Макс
Бюльтер Мариус
 
73'
 
Стаге Йенс

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 160 Количество передач 311
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 111
Хоффенхайм 55% (61)
X 37.8% (42)
Вердер 7.2% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хоффенхайм
Ничья
Вердер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
3
Кадержабек
Павел
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
17
Тохумджу
Умут
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
10
Бериша
Мергим
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
19
Кён
Деррик
7
Дукш
Марвин
8
Вайзер
Митчелл
Хоффенхайм
3-4-2-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Вердер

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

32 матча

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.65

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

53
52

Голов в среднем за матч

1.66
1.63

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
55

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 0.8
Бюльтер Мариус 3 0.6
Бериша Мергим 1 0.2
Гложек Адам 1 0.2
Тохумджу Умут 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 3 0.6
Дукш Марвин 1 (1) 0.2
Кён Деррик 1 0.2
Агу Феликс 1 0.2
Нжинма Джастин 1 0.2
Малатини Хулиан 1 0.2
Вайзер Митчелл 0 0
Штарк Никлас 0 0
Шмид Романо 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Нсоки Стенли 0 1
Кадержабек Павел 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Бишоф Том 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Florian Micheler 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Кён Деррик 1 0
Грюлль Марко 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Хоффенхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0
Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Вердер

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Вердер
 4:3 Заявка 5 2 2 1 8 - 11 8
11.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 3:4 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 1 4 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 3:4 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 4:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 4:3 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 3:4 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 67'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Гложек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 30%, Вердер: 70%.
    • 65'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Шмид Романо из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Гложек Адам
    • 64'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.2% пользователей.
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    Прогнозы 111
    Хоффенхайм 55% (61)
    X 37.8% (42)
    Вердер 7.2% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Вердер
    7.80
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    4.20
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    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:4 Вердер

    Исход игры
    Хоффенхайм
    55% (61)
    Ничья
    37.8% (42)
    Вердер
    7.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.73% (69)
    Меньше
    37.27% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (99)
    Нет
    10% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    43.2% (48)
    1:1 Ничья
    27% (30)
    2:2 Ничья
    9% (10)
    1:0 Хоффенхайм
    7.2% (8)
    1:2 Вердер
    5.4% (6)
    3:2 Хоффенхайм
    2.7% (3)
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