Тур: 5. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Райчель Тобиас
3:4
Второй тайм: 73'
0'
1:0
5' ГолБюльтер Мариус
2:0
8' ГолБюльтер Мариус
10' Желтая карточкаТохумджу Умут
3:0
12' ГолГложек Адам
18' Красная карточкаНсоки Стенли
3:1
21' ГолМалатини Хулиан
22' Желтая карточкаКён Деррик
3:2
26' ГолСтаге Йенс
3:3
39' ГолСтаге Йенс
45' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
3:4
49' ГолСтаге Йенс
73' Желтая карточкаСтаге Йенс
Ход матча
5'
1:0
8'
2:0
10'
12'
3:0
18'
21'
3:1
22'
26'
3:2
39'
3:3
49'
3:4
73'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
160 Количество передач 311
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Нсоки
Стенли
23
Гложек
Адам
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
19
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кён ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоНападающий
-
42 Топп КекеНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Хоффенхайм
Вердер
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
32 матча
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.6
1.65
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.6
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
53
52
Голов в среднем за матч
1.66
1.63
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
55
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|0.8
|Бюльтер Мариус
|3
|0.6
|Бериша Мергим
|1
|0.2
|Гложек Адам
|1
|0.2
|Тохумджу Умут
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|3
|0.6
|Дукш Марвин
|1 (1)
|0.2
|Кён Деррик
|1
|0.2
|Агу Феликс
|1
|0.2
|Нжинма Джастин
|1
|0.2
|Малатини Хулиан
|1
|0.2
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Штарк Никлас
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Нсоки Стенли
|0
|1
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Бишоф Том
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|1
|1
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
0
Хоффенхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0
Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Вердер
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|4:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|3:4 Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 15
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|4:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|4:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|3:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|6 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:4 Вердер
Исход игры
Хоффенхайм
55% (61)
Ничья
37.8% (42)
Вердер
7.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.73% (69)
Меньше
37.27% (41)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
43.2% (48)
1:1 Ничья
27% (30)
2:2 Ничья
9% (10)
1:0 Хоффенхайм
7.2% (8)
1:2 Вердер
5.4% (6)
3:2 Хоффенхайм
2.7% (3)
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