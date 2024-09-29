Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

85' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Вердер

83' Гложек Адам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Удар от ворот произведет Вердер

81' Бишоф Том не смог попасть в створ ударом издали

81' Хорошую попытку сделал Ларсен Якоб-Бруун . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Стах Антон получил желтую карточку от судьи

78' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Линен Сенне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Стаге Йенс получил желтую карточку от судьи

71' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

69' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Гложек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Гложек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

60' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

57' Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

51' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Кён Деррик из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хорошую попытку сделал Гложек Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника