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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Хоффенхайм
3:4
Конец матча
Вердер
0'
1:0
5' Гол
Бюльтер Мариус
2:0
8' Гол
Бюльтер Мариус
10' Желтая карточка
Тохумджу Умут
3:0
12' Гол
Гложек Адам
18' Красная карточка
Нсоки Стенли
3:1
21' Гол
Малатини Хулиан
22' Желтая карточка
Кён Деррик
3:2
26' Гол
Стаге Йенс
3:3
39' Гол
Стаге Йенс
45' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
3:4
49' Гол
Стаге Йенс
73' Желтая карточка
Стаге Йенс
78' Желтая карточка
Стах Антон
90' Желтая карточка
Дрекслер Тим
90' Желтая карточка
Топп Кеке
90'+8

Ход матча

5'
Бюльтер Мариус
(Бериша Мергим)
1:0
8'
Бюльтер Мариус
(Тохумджу Умут)
2:0
10'
Тохумджу Умут
 
12'
Гложек Адам
3:0
18'
Нсоки Стенли
 
21'
3:1
Малатини Хулиан
(Штарк Никлас)
22'
 
Кён Деррик
26'
3:2
Стаге Йенс
(Дукш Марвин)
27'
Дрекслер Тим
Бериша Мергим
 
39'
3:3
Стаге Йенс
45'
Пеллегрино Матараццо
 
46'
Жендрей Валентен
Прасс Александр
 
46'
Стах Антон
Гриллич Флориан
 
49'
3:4
Стаге Йенс
(Вайзер Митчелл)
58'
 
Пипер Амос
Штарк Никлас
69'
Моэрстедт Макс
Бюльтер Мариус
 
73'
 
Стаге Йенс
76'
Ларсен Якоб-Бруун
Кадержабек Павел
 
76'
 
Альверо Скелли
Линен Сенне
76'
 
Топп Кеке
Шмид Романо
76'
 
Деман Оливье
Кён Деррик
78'
Стах Антон
 
88'
 
Грюлль Марко
Дукш Марвин
90'
Дрекслер Тим
 
90'
 
Топп Кеке

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 324 Количество передач 588
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Хоффенхайм 55% (61)
X 37.8% (42)
Вердер 7.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
11
Гриллич
Флориан
34
Нсоки
Стенли
3
Кадержабек
Павел
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
17
Тохумджу
Умут
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
10
Бериша
Мергим
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
19
Кён
Деррик
7
Дукш
Марвин
8
Вайзер
Митчелл
Хоффенхайм
3-4-2-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Вердер

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
58.3%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

32 матча

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.65

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

53
52

Голов в среднем за матч

1.66
1.63

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
55

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 0.8
Бюльтер Мариус 3 0.6
Бериша Мергим 1 0.2
Гложек Адам 1 0.2
Тохумджу Умут 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаге Йенс 3 0.6
Дукш Марвин 1 (1) 0.2
Кён Деррик 1 0.2
Агу Феликс 1 0.2
Нжинма Джастин 1 0.2
Малатини Хулиан 1 0.2
Вайзер Митчелл 0 0
Штарк Никлас 0 0
Шмид Романо 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стенли 0 1
Кадержабек Павел 1 0
Стах Антон 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Бишоф Том 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 1 1
Вайзер Митчелл 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Стаге Йенс 1 0
Кён Деррик 1 0
Грюлль Марко 1 0
Топп Кеке 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вердер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Вердер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
57%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
4
40%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
44%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
13%
3
27%
1-15
5
33%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0
Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Вердер

Точный счет

1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Байер Л
 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Вердер
 Заявка 5 2 2 1 8 - 11 8
11.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 9 - 15 3
17.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 1 4 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 6 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
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    Прогнозы 111
    Хоффенхайм 55% (61)
    X 37.8% (42)
    Вердер 7.2% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:4 Вердер

    Исход игры
    Хоффенхайм
    55% (61)
    Ничья
    37.8% (42)
    Вердер
    7.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.73% (69)
    Меньше
    37.27% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (99)
    Нет
    10% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    43.2% (48)
    1:1 Ничья
    27% (30)
    2:2 Ничья
    9% (10)
    1:0 Хоффенхайм
    7.2% (8)
    1:2 Вердер
    5.4% (6)
    3:2 Хоффенхайм
    2.7% (3)
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