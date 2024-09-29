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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 129
Манчестер Юнайтед 62.8% (81)
X 22.5% (29)
Тоттенхэм 14.7% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лисандро
20
Далот
Диогу
25
Угарте
Мануэль
37
Майну
Кобби
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Зиркзее
Джошуа
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
13
Удоджи
Дестини
21
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
19
Соланке
Доминик
16
Вернер
Тимо
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

39 матчей

56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

41%
41%
18%
16 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.28

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.19

Среднее время на гол

81
75

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.56
1.23

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Амад 1 0.2
Гарначо Алехандро 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Де Лигт Маттейс 1 0.2
Зиркзее Джошуа 1 0.2
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 2 0.4
Мэддисон Джеймс 1 0.2
Соланке Доминик 1 0.2
Биссума Ив 1 0.2
Ромеро Кристиан 1 0.2
Порро Педро 1 0.2
Джонсон Бреннан 1 0.2
Кулушевски Деян 0 0
Ван де Вен Микки 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 3 0
Магуайр Гарри 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Удоджи Дестини 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
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Топ нарушителей
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  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
    Ассистент: Ли Беттс (Англия);
    Ассистент: Ричард Уэст (Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия);
    Резервный: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В матче 6-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 5 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.4% пользователей.
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Прогнозы 129
Манчестер Юнайтед 62.8% (81)
X 22.5% (29)
Тоттенхэм 14.7% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
3.85
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3.95
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3.90
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
62.8% (81)
Ничья
22.5% (29)
Тоттенхэм
14.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
89.91% (98)
Нет
10.09% (11)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.4% (56)
1:1 Ничья
16.3% (21)
1:2 Тоттенхэм
7% (9)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.2% (8)
2:2 Ничья
4.7% (6)
0:2 Тоттенхэм
1.6% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.6% (2)
3:1 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
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