Тур: 6. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Кавана Крис
Позже
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
39 матчей
56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
41%
41%
18%
16 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.28
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.19
Среднее время на гол
81
75
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.56
1.23
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Амад
|1
|0.2
|Гарначо Алехандро
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.2
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|2
|0.4
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.2
|Соланке Доминик
|1
|0.2
|Биссума Ив
|1
|0.2
|Ромеро Кристиан
|1
|0.2
|Порро Педро
|1
|0.2
|Джонсон Бреннан
|1
|0.2
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майну Кобби
|3
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Удоджи Дестини
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
64.9% (24)
Ничья
13.5% (5)
Тоттенхэм
21.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
75% (27)
Меньше
25% (9)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
54.1% (20)
1:2 Тоттенхэм
10.8% (4)
1:1 Ничья
10.8% (4)
0:2 Тоттенхэм
5.4% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
5.4% (2)
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