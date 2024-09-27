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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 37
Манчестер Юнайтед 64.9% (24)
X 13.5% (5)
Тоттенхэм 21.6% (8)
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Тоттенхэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

39 матчей

56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
15 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

41%
41%
18%
16 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.28

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.19

Среднее время на гол

81
75

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.56
1.23

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Амад 1 0.2
Гарначо Алехандро 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Де Лигт Маттейс 1 0.2
Зиркзее Джошуа 1 0.2
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 2 0.4
Мэддисон Джеймс 1 0.2
Соланке Доминик 1 0.2
Биссума Ив 1 0.2
Ромеро Кристиан 1 0.2
Порро Педро 1 0.2
Джонсон Бреннан 1 0.2
Кулушевски Деян 0 0
Ван де Вен Микки 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 3 0
Магуайр Гарри 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Удоджи Дестини 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тоттенхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 37
    Манчестер Юнайтед 64.9% (24)
    X 13.5% (5)
    Тоттенхэм 21.6% (8)
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    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.90
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    4.00
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    3.95
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    64.9% (24)
    Ничья
    13.5% (5)
    Тоттенхэм
    21.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (27)
    Меньше
    25% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    54.1% (20)
    1:2 Тоттенхэм
    10.8% (4)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:2 Тоттенхэм
    5.4% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.4% (2)
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