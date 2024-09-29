Тур: 9. Стадион: Ружомберок.
1:0
Перерыв
Ход матча
24'
45'
1:0
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Matej Luksch
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
-
22 Mario Holly
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Ружомберок
Скалица
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.4
Среднее время на гол
180
64
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|3
|0.38
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.38
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.25
|Хуф Давид
|1
|0.13
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.13
|Лавринчик Самуэль
|1 (1)
|0.13
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|1 (1)
|0.13
|Матеёв Роберт
|1
|0.13
|Michael Ranko
|1
|0.13
|Lukas Leginus
|1
|0.13
|Davi Alves
|1
|0.13
|Подгорин Оливер
|1 (1)
|0.13
|Martin Cernek
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селески Александер
|1
|1
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Скалица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
0
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Скалица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2
Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0
Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3
Результаты матчей
Ружомберок
Скалица
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|5.
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|13 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|9.
|9
|1
|4
|4
|10 - 14
|7
|10.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|12.
|0:1
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|4
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4