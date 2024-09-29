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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ружомберок
1:2
Конец матча
Скалица
0'
2' Желтая карточка
Lukas Leginus
24' Желтая карточка
Симон Габриэл
1:0
45' Гол
Гладик Ян
53' Желтая карточка
Кестль Даниэль
56' Желтая карточка
Малы Матуш
1:1
75' Пенальти
Подгорин Оливер
1:2
90' Гол в свои ворота
Селески Александер
90' Желтая карточка
Юнас Мартин
90'+6
1
Тяпай
Доминик
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
20
Хобот
Марьян
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
33
Копас
Адам
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
16
Матеёв
Роберт
8
Davi
Alves
9
Моронг
Адам
71
Lukas
Leginus
Ружомберок
3-4-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Ружомберок
Скалица

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
1:1
К
1:1
С
2:0
С
0:2
К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.4

Среднее время на гол

180
64

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 3 0.38
Хриен Мартин 3 (1) 0.38
Бодя Мартин 2 (1) 0.25
Хуф Давид 1 0.13
Мудры Тимотей 1 (1) 0.13
Лавринчик Самуэль 1 (1) 0.13
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 (2) 0.25
Власко Ян 1 (1) 0.13
Матеёв Роберт 1 0.13
Michael Ranko 1 0.13
Lukas Leginus 1 0.13
Davi Alves 1 0.13
Martin Cernek 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селески Александер 1 1
Ondrej Smetana 2 0
Гладик Ян 2 0
Симон Габриэл 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Кестль Даниэль 1 0
Хуф Давид 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Гомола Мартин 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 3 0
Adam Krcik 1 1
Грошшо Лукаш 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Юнас Мартин 1 0
Michael Ranko 1 0
Копас Адам 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
4
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
0
Ружомберок
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Скалица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
2
50%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
2
11%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2
Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0
Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3

Результаты матчей

Ружомберок
Скалица

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 0 1 17 - 11 21
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Ружомберок
 8 3 3 2 11 - 10 12
5.
Спартак Трнава
 8 2 6 0 6 - 4 12
6.
Комарно
 8 3 0 5 10 - 16 9
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 3 3 13 - 9 9
8.
Кошице
 9 2 3 4 11 - 12 9
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
10.
Тренчин
 9 1 4 4 8 - 14 7
11.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
12.
Скалица
 8 1 3 4 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
8.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 4 2 0 2 5 - 6 6
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Селески Александер сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Гладик Ян бьет в цель!
    • 24'
      Симон Габриэл получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Lukas Leginus получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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