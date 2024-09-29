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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Жилина
2:1
Конец матча
Комарно
0'
1:0
2' Гол
Дюриш Давид
35' Желтая карточка
James Ndjeungoue
1:1
48' Гол
Patrik Volesky
49' Желтая карточка
Пиларж Роберт
2:1
62' Гол
Капралик Адриан
68' Желтая карточка
Пекарик Петер
70' Желтая карточка
Минарик Ян
75' Желтая карточка
Слука Бранислав
90' Желтая карточка
Tobias Divis
90'+7
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
66
Качер
Мирослав
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
8
Simon
Smehyl
6
Dan
Ozvolda
93
Сляцки
Виктор
20
Jozef
Spyrka
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
99
Patrik
Volesky
Жилина
3-4-3
Комарно
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Комарно

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 4 0.5
Зауэр Марио 3 0.38
Дюриш Давид 2 0.25
Алиягич Денис 2 0.25
Eric Bille 2 (1) 0.25
Качер Мирослав 1 0.13
Минарик Ян 1 0.13
Samuel Gidi 1 0.13
Яворчек Доминик 1 0.13
Копашек Самуэль 1 0.13
Timotej Hranica 1 0.13
Илько Патрик 0 0
Бари Кристиан 0 0
James Ndjeungoue 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.38
Simon Smehyl 2 (1) 0.25
Ганбаяр Ганболд 1 0.13
Сильвестр Якуб 1 0.13
Тамаш Нандор 1 0.13
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минарик Ян 2 0
Samuel Gidi 2 0
James Ndjeungoue 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0
Timotej Hranica 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Пиларж Роберт 2 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Tobias Divis 2 0
Jozef Spyrka 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Dominik Zak 1 0
Christian Bayemi 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Комарно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Комарно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

7
2
Жилина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Комарно
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
5
25%
3
38%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5
Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0
Комарно
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3
Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0

Результаты матчей

Жилина
Комарно

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жилина
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 0 1 17 - 11 21
2.
Жилина
 8 6 2 0 19 - 6 20
3.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Ружомберок
 8 3 3 2 11 - 10 12
5.
Спартак Трнава
 8 2 6 0 6 - 4 12
6.
Комарно
 8 3 0 5 10 - 16 9
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 3 3 13 - 9 9
8.
Кошице
 9 2 3 4 11 - 12 9
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
10.
Тренчин
 9 1 4 4 8 - 14 7
11.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
12.
Скалица
 8 1 3 4 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
8.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 4 2 0 2 5 - 6 6
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 4 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Илько Патрик сделал результативную передачу.
    • 62'
      Г О О О О Л - Капралик Адриан бьет в цель!
    • 49'
      Пиларж Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Patrik Volesky бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      James Ndjeungoue получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      James Ndjeungoue сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Дюриш Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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