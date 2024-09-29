Тур: 9. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
1:0
2' ГолДюриш Давид
35' Желтая карточкаJames Ndjeungoue
1:1
48' ГолPatrik Volesky
49' Желтая карточкаПиларж Роберт
2:1
62' ГолКапралик Адриан
68' Желтая карточкаПекарик Петер
70' Желтая карточкаМинарик Ян
75' Желтая карточкаСлука Бранислав
90' Желтая карточкаTobias Divis
90'+7
Ход матча
2'
1:0
35'
48'
1:1
49'
62'
2:1
68'
70'
75'
90'
23
Минарик
Ян
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
20
Jozef
Spyrka
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Samuel Gidi
-
14 Eric Bille
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Жилина
Комарно
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|4
|0.5
|Зауэр Марио
|3
|0.38
|Дюриш Давид
|2
|0.25
|Алиягич Денис
|2
|0.25
|Eric Bille
|2 (1)
|0.25
|Качер Мирослав
|1
|0.13
|Минарик Ян
|1
|0.13
|Samuel Gidi
|1
|0.13
|Яворчек Доминик
|1
|0.13
|Копашек Самуэль
|1
|0.13
|Timotej Hranica
|1
|0.13
|Илько Патрик
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|James Ndjeungoue
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.38
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.25
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.13
|Сильвестр Якуб
|1
|0.13
|Тамаш Нандор
|1
|0.13
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минарик Ян
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|James Ndjeungoue
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Пиларж Роберт
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Tobias Divis
|2
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Dominik Zak
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Комарно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Комарно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
7
2
Жилина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Комарно
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
5
25%
3
38%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
20%
4
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5
Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0
Комарно
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3
Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0
Результаты матчей
Жилина
Комарно
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Жилина
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
62
26
44
17
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|4 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4