Тур: 7. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Карвалью Элдер
0:0
Перерыв
Ход матча
36'
42'
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
70
Аппиа
Арвин
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
-
70 Аппиа АрвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
18 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Баэса МигельНападающий
-
-
23 Isaac Aguiar
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Насьонал Мадейра
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
120
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.43
|Гонсалес Марио
|2
|0.29
|Юссуф Зейду
|2
|0.29
|Са Гуштаву
|1
|0.14
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Аранда Оскар
|0
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|1
|0.14
|Томас Найджел
|1
|0.14
|Баэса Мигель
|1
|0.14
|Isaac Aguiar
|1
|0.14
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|1
|Luis Esteves
|3
|0
|Vitor Ze
|3
|0
|Буцке Адриан
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Аппиа Арвин
|1
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
3
2
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Насьонал Мадейра
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0
Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1
Результаты матчей
Фамаликан
Насьонал Мадейра
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Насьонал Мадейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (4)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Фамаликан
85.5% (94)
Ничья
11.8% (13)
Насьонал Мадейра
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.77% (27)
Меньше
75.23% (82)
Обе команды забьют
Да
36.7% (40)
Нет
63.3% (69)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
42.7% (47)
2:1 Фамаликан
22.7% (25)
2:0 Фамаликан
19.1% (21)
1:1 Ничья
11.8% (13)
1:2 Насьонал Мадейра
1.8% (2)
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