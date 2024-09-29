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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Карвалью Элдер
Фамаликан
0:0
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
36' Желтая карточка
Аппиа Арвин
42' Желтая карточка
Михай Энеа
64' Желтая карточка
Leonardo Rodrigues V
70' Желтая карточка
Томас Найджел
90' Желтая карточка
Rui Encarnacao
90'+8

Ход матча

9'
Диаш Жиль
Винисиос Маркос
 
36'
 
Аппиа Арвин
42'
Михай Энеа
 
61'
Ван Де Лои Томми
Са Гуштаву
 
64'
 
Leonardo Rodrigues V
69'
 
Маседу Рубен
Аппиа Арвин
70'
 
Томас Найджел
76'
Yassir Zabiri
Аранда Оскар
 
77'
 
Isaac Aguiar
Буцке Адриан
86'
 
Баэса Мигель
Luis Esteves
86'
 
Daniel Penha
Томас Найджел
90'
 
Rui Encarnacao
Прогнозы 110
Фамаликан 85.5% (94)
X 11.8% (13)
Насьонал Мадейра 2.7% (3)
Все прогнозы
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
17
Rodrigo
Pinheiro
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
9
Гонсалес
Марио
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
34
Leonardo
Rodrigues
V
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
27
Сумаре
Джибрил
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
70
Аппиа
Арвин
9
Буцке
Адриан
11
Томас
Найджел
Фамаликан
4-2-3-1
Насьонал Мадейра
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Насьонал Мадейра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
3:2
ПВЛ
3:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
120

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.43
Гонсалес Марио 2 0.29
Юссуф Зейду 2 0.29
Са Гуштаву 1 0.14
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0
Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.14
Томас Найджел 1 0.14
Баэса Мигель 1 0.14
Isaac Aguiar 1 0.14
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 0
Михай Энеа 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Злобин Иван 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0
Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 1
Luis Esteves 3 0
Vitor Ze 3 0
Буцке Адриан 2 0
Matheus Dias 2 0
Leonardo Rodrigues V 1 0
Аппиа Арвин 1 0
Томас Найджел 1 0
Tiago Reis 1 0
Rui Encarnacao 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Насьонал Мадейра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьонал Мадейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

3
2
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Насьонал Мадейра
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0
Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0
Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Насьонал Мадейра

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Насьонал Мадейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
6.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Фамаликан 85.5% (94)
    X 11.8% (13)
    Насьонал Мадейра 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фамаликан 0:0 Насьонал Мадейра онлайн

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    Прогнозы на матч Фамаликан 0:0 Насьонал Мадейра

    Исход игры
    Фамаликан
    85.5% (94)
    Ничья
    11.8% (13)
    Насьонал Мадейра
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.77% (27)
    Меньше
    75.23% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    36.7% (40)
    Нет
    63.3% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    42.7% (47)
    2:1 Фамаликан
    22.7% (25)
    2:0 Фамаликан
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    11.8% (13)
    1:2 Насьонал Мадейра
    1.8% (2)
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