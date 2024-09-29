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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Санта-Клара
1:0
Первый тайм: 41'
Боавишта
0'
9' Желтая карточка
Феррейра Педру
20' Желтая карточка
Гонсало Мигель
1:0
36' Гол
Винисиус XXX
39' Желтая карточка
Калила Диого

Ход матча

9'
Феррейра Педру
 
20'
 
Гонсало Мигель
36'
Винисиус XXX
(Сафира Алиссон)
1:0
39'
Калила Диого
 
Прогнозы 110
Санта-Клара 68.2% (75)
X 17.3% (19)
Боавишта 14.5% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Боавишта
1.59
6.90
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6.94
Все Коэффициенты
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
25
Дабу
Жулиу
2
Камара
Ибраима
III
35
Гонсало
Мигель
16
Да
Силва
Жоэль
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Санта-Клара
3-4-3
Боавишта
4-1-4-1

История личных встреч

Санта-Клара
Боавишта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:1

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.71
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.86

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.23
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

40
73

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 3 0.43
Сафира Алиссон 2 (1) 0.29
Рикардиньо Феррейра 2 0.29
Сильва Габриэль 2 0.29
Кошта Жоау 1 0.14
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Илия 1 0.14
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.14
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.14

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 3 0
Феррейра Педру 2 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Перейра Матеус 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Nunes Matheus 1 0
Sidney Lima 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Боженик Роберт 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
0
Санта-Клара
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боавишта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2
Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0
Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Санта-Клара
Боавишта

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 1:0 Заявка 7 5 0 2 11 - 8 15
5.
Брага
 2:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Риу Аве
 0:2 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16.
Боавишта
 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 1:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Риу Аве
 0:2 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Брага
 2:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 1:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Омородион Сэмюэль 4
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Калила Диого из команды Санта-Клара получает желтую после опасной игры.
  • 36'
    Сафира Алиссон сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О О Л - Винисиус XXX из команды Санта-Клара легко посылает мяч в пустые ворота правой! Винисиус XXX легко с этим справился!
  • 20'
    Гонсало Мигель из команды Боавишта получает желтую после опасной игры.
  • 9'
    Феррейра Педру из команды Санта-Клара получает желтую после опасной игры.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Санта-Клара.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.59. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.59 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
Санта-Клара 68.2% (75)
X 17.3% (19)
Боавишта 14.5% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Санта-Клара
Ничья
Боавишта
1.59
6.90
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6.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санта-Клара 1:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Санта-Клара 1:0 Боавишта

Исход игры
Санта-Клара
68.2% (75)
Ничья
17.3% (19)
Боавишта
14.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
1:0 Санта-Клара
33.6% (37)
2:1 Санта-Клара
26.4% (29)
1:1 Ничья
17.3% (19)
1:2 Боавишта
9.1% (10)
2:0 Санта-Клара
6.4% (7)
0:1 Боавишта
3.6% (4)
0:2 Боавишта
1.8% (2)
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