Тур: 7. Стадион: Estadio do Sao Miguel. Главный судья: Bruno Vieira
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаФеррейра Педру
20' Желтая карточкаГонсало Мигель
1:0
36' ГолВинисиус XXX
39' Желтая карточкаКалила Диого
88' Желтая карточкаPedro Gomes
90' Желтая карточкаФеррейра Филипе
90' Желтая карточкаAdriano2
90'+5
Ход матча
20'
36'
1:0
39'
88'
90'
90'
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
- Защитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
28 Habraao
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дабу ЖулиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
75 Силва ТомашПолузащитник
-
71 Joao Barros
-
73 Alex Marques
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санта-Клара
Боавишта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.71
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.86
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.23
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
40
73
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус XXX
|4
|0.57
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.29
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.29
|Сильва Габриэль
|2
|0.29
|Кошта Жоау
|1
|0.14
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
|Sidney Lima
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукотич Илия
|1
|0.14
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.14
|Рейзиньо Мигель
|1 (1)
|0.14
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|3
|0
|Adriano2
|1
|1
|Феррейра Педру
|2
|0
|Роша Луиш II
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Васко Матос
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Калила Диого
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
|Sidney Lima
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Gomes
|4
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
|Да Силва Жоэль
|1
|0
|Соуза Томе
|1
|0
|Гонсало Мигель
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
0
Санта-Клара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2
Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0
Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Результаты матчей
Санта-Клара
Боавишта
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
Прогнозы на матч Санта-Клара 1:0 Боавишта
Исход игры
Санта-Клара
68.2% (75)
Ничья
17.3% (19)
Боавишта
14.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
1:0 Санта-Клара
33.6% (37)
2:1 Санта-Клара
26.4% (29)
1:1 Ничья
17.3% (19)
1:2 Боавишта
9.1% (10)
2:0 Санта-Клара
6.4% (7)
0:1 Боавишта
3.6% (4)
0:2 Боавишта
1.8% (2)
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