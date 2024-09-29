  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Санта-Клара
1:0
Конец матча
Боавишта
0'
9' Желтая карточка
Феррейра Педру
20' Желтая карточка
Гонсало Мигель
1:0
36' Гол
Винисиус XXX
39' Желтая карточка
Калила Диого
88' Желтая карточка
Pedro Gomes
90' Желтая карточка
Феррейра Филипе
90' Желтая карточка
Adriano2
90'+5

Ход матча

9'
Феррейра Педру
 
20'
 
Гонсало Мигель
36'
Винисиус XXX
(Сафира Алиссон)
1:0
39'
Калила Диого
 
54'
 
Рейзиньо Мигель
Гонсало Мигель
67'
 
Силва Томаш
Дабу Жулиу
67'
Перейра Матеус
Сафира Алиссон
 
77'
Соарес Лукас
Калила Диого
 
77'
Араужо Серхио
Феррейра Педру
 
77'
Рикардиньо Феррейра
Винисиус XXX
 
80'
 
Мачадо Тьяго
Камара Ибраима
88'
 
Pedro Gomes
90'
Кошта Жоау
Сильва Габриэль
 
90'
 
Феррейра Филипе
90'
Adriano2
 
Прогнозы 110
Санта-Клара 68.2% (75)
X 17.3% (19)
Боавишта 14.5% (16)
Все прогнозы
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
25
Дабу
Жулиу
2
Камара
Ибраима
III
35
Гонсало
Мигель
16
Да
Силва
Жоэль
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Санта-Клара
3-4-3
Боавишта
4-1-4-1

История личных встреч

Санта-Клара
Боавишта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:1

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.71
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.86

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.23
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

40
73

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 4 0.57
Сафира Алиссон 2 (1) 0.29
Рикардиньо Феррейра 2 0.29
Сильва Габриэль 2 0.29
Кошта Жоау 1 0.14
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Илия 1 0.14
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.14
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.14

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 3 0
Adriano2 1 1
Феррейра Педру 2 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Перейра Матеус 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Калила Диого 1 0
Nunes Matheus 1 0
Sidney Lima 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 4 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Боженик Роберт 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
0
Санта-Клара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2
Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0
Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Санта-Клара
Боавишта

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 7 5 0 2 11 - 8 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Калила Диого из команды Санта-Клара получает желтую после опасной игры.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 110
    Санта-Клара 68.2% (75)
    X 17.3% (19)
    Боавишта 14.5% (16)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Санта-Клара 1:0 Боавишта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Санта-Клара 1:0 Боавишта

    Исход игры
    Санта-Клара
    68.2% (75)
    Ничья
    17.3% (19)
    Боавишта
    14.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (60)
    Нет
    45.45% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Санта-Клара
    33.6% (37)
    2:1 Санта-Клара
    26.4% (29)
    1:1 Ничья
    17.3% (19)
    1:2 Боавишта
    9.1% (10)
    2:0 Санта-Клара
    6.4% (7)
    0:1 Боавишта
    3.6% (4)
    0:2 Боавишта
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный