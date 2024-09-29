Тур: 7. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
1:0
15' ГолКутуджу Ахмед
1:1
28' ГолСореску Деян
37' Желтая карточкаВиана Бруно
41' Желтая карточкаМаксим Александру
1:1
45' Не забитый пенальтиТиам Маме
Ход матча
15'
1:0
28'
1:1
37'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
15
Дюбуа
Лео
88
Эркин
Джанер
10
Сайс
Самуэль
36
Виана
Бруно
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Везу РубенЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
-
71 Birkan Tetik
-
28 Ilter Taskin
-
Главный тренер: Kerem Yavas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.43
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.29
|Тиам Маме
|2
|0.29
|Бруно Джанни
|1
|0.14
|Акбунар Халиль
|1
|0.14
|Акбаба Эмре
|1 (1)
|0.14
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соялп Фуркан
|1
|0.17
|Саборит Энрик
|1
|0.17
|Кодро Кенан
|1
|0.17
|Сореску Деян
|1
|0.17
|Максим Александру
|1 (1)
|0.17
|Окереке Давид
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Газиантеп
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
0
Эюпспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
75%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3
Результаты матчей
Эюпспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|2:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2