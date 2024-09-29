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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Эюпспор
3:2
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
15' Гол
Кутуджу Ахмед
1:1
28' Гол
Сореску Деян
37' Желтая карточка
Виана Бруно
41' Желтая карточка
Максим Александру
1:1
45' Не забитый пенальти
Тиам Маме
52' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
2:1
65' Гол
Акбаба Эмре
75' Желтая карточка
Артан Омюрджан
78' Желтая карточка
Шелви Джонджо
3:1
79' Гол
Тиам Маме
3:2
90' Гол
Ташдемир Эмре
90'+7
1
Озер
Берке
15
Дюбуа
Лео
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
8
Акбаба
Эмре
18
Мидтше
Фредрик
57
Melih
Kabasakal
10
Сайс
Самуэль
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
1
Диудис
Сократис
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
18
Сореску
Деян
8
Соялп
Фуркан
20
Н'Диайе
Папа
11
Лунгой
Кристофер
44
Максим
Александру
77
Окереке
Давид
Эюпспор
4-5-1
Газиантеп
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.43
Тиам Маме 3 0.43
Кутуджу Ахмед 2 0.29
Акбаба Эмре 2 (1) 0.29
Бруно Джанни 1 0.14
Акбунар Халиль 1 0.14
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.17
Саборит Энрик 1 0.17
Кодро Кенан 1 0.17
Ташдемир Эмре 1 0.17
Сореску Деян 1 0.17
Максим Александру 1 (1) 0.17
Окереке Давид 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 3 0
Ялчин Робин 2 0
Мидтше Фредрик 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 4 0
Добен Квентин 1 1
Максим Александру 2 0
Саборит Энрик 2 0
Сореску Деян 2 0
Соялп Фуркан 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Кодро Кенан 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Виана Бруно 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
0
Эюпспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
67%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
67%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3

Результаты матчей

Эюпспор
Газиантеп

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Тиам Маме пробил пенальти, но не смог забить!
    • 41'
      Максим Александру получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Виана Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Окереке Давид сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Эюпспор 3:2 Газиантеп онлайн

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