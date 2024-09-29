Тур: 7. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
1:0
15' ГолКутуджу Ахмед
1:1
28' ГолСореску Деян
37' Желтая карточкаВиана Бруно
41' Желтая карточкаМаксим Александру
1:1
45' Не забитый пенальтиТиам Маме
52' Желтая карточкаН'Диайе Папа
2:1
65' ГолАкбаба Эмре
75' Желтая карточкаАртан Омюрджан
78' Желтая карточкаШелви Джонджо
3:1
79' ГолТиам Маме
3:2
90' ГолТашдемир Эмре
90'+7
Ход матча
15'
1:0
28'
1:1
37'
45'
1:1
52'
65'
2:1
75'
78'
79'
3:1
82'
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
15
Дюбуа
Лео
88
Эркин
Джанер
10
Сайс
Самуэль
36
Виана
Бруно
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Везу РубенЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
-
71 Birkan Tetik
-
28 Ilter Taskin
-
Главный тренер: Kerem Yavas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.43
|Тиам Маме
|3
|0.43
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.29
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.29
|Бруно Джанни
|1
|0.14
|Акбунар Халиль
|1
|0.14
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соялп Фуркан
|1
|0.17
|Саборит Энрик
|1
|0.17
|Кодро Кенан
|1
|0.17
|Ташдемир Эмре
|1
|0.17
|Сореску Деян
|1
|0.17
|Максим Александру
|1 (1)
|0.17
|Окереке Давид
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
0
Эюпспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
67%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
4
67%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0
Газиантеп
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3
Результаты матчей
Эюпспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2