Тур: 7. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Перерыв
Ход матча
32'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Burak Ingenc
-
-
Главный тренер: Мехмет Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Антальяспор
Фенербахче
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
34 матча
17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.7%
41.2%
44.1%
5 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.82
Среднее время на гол
85
109
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
2.29
1.35
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.57
|Ларссон Сэм
|3
|0.43
|Дженепо Мусса
|1
|0.14
|Thalisson
|1
|0.14
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|5 (2)
|0.71
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.43
|Фред Сантос
|3
|0.43
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.14
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.14
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Thalisson
|2
|0
|Вурал Гюрай
|0
|1
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Джику Александер
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
4
Антальяспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фенербахче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0
Результаты матчей
Антальяспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2