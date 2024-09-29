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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Антальяспор
0:2
Конец матча
Фенербахче
0'
32' Желтая карточка
Джику Александер
45' Желтая карточка
Thalisson
0:1
63' Гол
Тадич Душан
78' Желтая карточка
Жозе Моуринью
0:2
81' Гол в свои ворота
Thalisson
90'+8

Ход матча

32'
 
Джику Александер
45'
Thalisson
 
46'
 
Фред Сантос
Юксек Исмаил
46'
 
Костич Филип
Джику Александер
51'
Дикмен Сонер
Ракип Эрдаль
 
63'
0:1
Тадич Душан
(Фред Сантос)
69'
 
Бекао Родриго
Сен-Максимен Аллан
74'
Гайч Адольфо
Калузиньски Якуб
 
74'
Ван де Стрек Сандер
Таунсенд Андрос
 
74'
Герджалиу Амар
Сари Вейсел
 
78'
 
Жозе Моуринью
79'
 
Эн-Несири Юссеф
Джеко Эдин
81'
0:2
Thalisson
82'
Сафури Рамиз
Петрусенко Aлександр
 
84'
 
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
6
Ракип
Эрдаль
18
Калузиньски
Якуб
25
Таунсенд
Андрос
81
Самудио
Брайан
12
Дженепо
Мусса
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
4
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
34
Амрабат
Софьян
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
Антальяспор
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Фенербахче

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

34 матча

17.6%
20.6%
61.8%
6 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.7%
41.2%
44.1%
5 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:2
С
3:2
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2
ТМС
4:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:2
К
0:0
К
4:2
С
2:1
С
4:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:0
К
4:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.82

Среднее время на гол

85
109

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.29
1.35

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.57
Ларссон Сэм 3 0.43
Дженепо Мусса 1 0.14
Thalisson 1 0.14
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 5 (2) 0.71
Тадич Душан 4 (1) 0.57
Фред Сантос 3 0.43
Сен-Максимен Аллан 1 0.14
Эн-Несири Юссеф 1 0.14
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Thalisson 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 0 1
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Фред Сантос 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Джику Александер 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Элмаз Бартуг 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фенербахче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
4
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фенербахче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0

Результаты матчей

Антальяспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Бодрумспор
 Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
14.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Thalisson получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Джику Александер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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