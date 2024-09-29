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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Брага
0:0
Первый тайм: 9'
Риу Аве
0'
Прогнозы 111
Брага 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Риу Аве 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Риу Аве
1.55
8.00
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6.78
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
29
Горби
Жан-Батист
6
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
20
Гарби
Исмаэль
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
2
Панзо
Джонатан
17
Врусаи
Мариус
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
16
Агилера
Брэндон
Брага
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Брага
Риу Аве

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 8 побед

44 матча

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.3%
52.3%
20.4%
12 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
0:0
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:0
К
1:1
К
3:0
ПЛ
0:2
LC2S
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.71

Среднее время на гол

51
127

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

57
27

Голов в среднем за матч

1.3
0.61

Тотал матчей

2.5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

69
146

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.33
Эль Уаззани Амин 2 0.33
Брума Арминду 1 0.17
Мартинес Габриэль 1 0.17
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.17
Ньякате Сику 1 0.17
Орта Рикарду 0 0
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.5
Патрик II 1 0.17
Бондосо Кико 1 0.17
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Ньякате Сику 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Сантос Адерлан 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0

Результаты матчей

Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0
Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1
Риу Аве
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0

Результаты матчей

Брага
Риу Аве

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брага
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
Брага
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Риу Аве
 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
15.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Боавишта
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Риу Аве
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Омородион Сэмюэль 4
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Брага 97.3% (108)
X 2.7% (3)
Риу Аве 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Риу Аве
1.55
8.00
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6.78
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Где смотреть матч Брага 0:0 Риу Аве онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Риу Аве

Исход игры
Брага
97.3% (110)
Ничья
2.7% (3)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.2% (42)
2:0 Брага
32.7% (37)
1:0 Брага
16.8% (19)
3:1 Брага
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:0 Брага
2.7% (3)
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Брага
Риу Аве
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