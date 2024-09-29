Тур: 7. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Перейра Клаудиу
0'
1:0
31' ГолМартинес Габриэль
2:0
38' ГолГарби Исмаэль
60' Желтая карточкаВрусаи Мариус
3:0
66' ГолОрта Рикарду
4:0
90' ГолБрума Арминду
90'+5
Ход матча
31'
38'
60'
66'
3:0
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
18
Жонатан
Луис
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Jonatas Noro
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
98 Ричардс ОмарПолузащитник
-
19 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Томе ЖоауПолузащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Риу Аве
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 8 побед
44 матча
40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.3%
52.3%
20.4%
12 побед 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.75
0.71
Среднее время на гол
51
127
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Среднее время на гол
98
180
Всего голов
57
27
Голов в среднем за матч
1.3
0.61
Тотал матчей
2.5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
69
146
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|2
|0.29
|Саласар Родриго
|2
|0.29
|Мартинес Габриэль
|2
|0.29
|Эль Уаззани Амин
|2
|0.29
|Орта Рикарду
|1
|0.14
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.14
|Ньякате Сику
|1
|0.14
|Гарби Исмаэль
|1
|0.14
|Марин Адриан
|0
|0
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3 (1)
|0.43
|Патрик II
|1
|0.14
|Бондосо Кико
|1
|0.14
|Гомеш Витор
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|0
|1
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Брага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0
Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1
Риу Аве
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Результаты матчей
Брага
Риу Аве
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брага
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 4:0 Риу Аве
Исход игры
Брага
97.3% (110)
Ничья
2.7% (3)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.2% (42)
2:0 Брага
32.7% (37)
1:0 Брага
16.8% (19)
3:1 Брага
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:0 Брага
2.7% (3)
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