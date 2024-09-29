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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Брага
4:0
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
31' Гол
Мартинес Габриэль
2:0
38' Гол
Гарби Исмаэль
60' Желтая карточка
Врусаи Мариус
3:0
66' Гол
Орта Рикарду
4:0
90' Гол
Брума Арминду
90'+5

Ход матча

31'
Мартинес Габриэль
(Марин Адриан)
1:0
38'
Гарби Исмаэль
(Мартинес Габриэль)
2:0
56'
 
Роналдо Фабио
Ричардс Омар
56'
 
Хассан Ахмед
Афонсо Клейтон Мишель
56'
 
Тыкназ Демир
Идрисси Амин
60'
 
Врусаи Мариус
62'
Эль Уаззани Амин
Роберто Фернандес Альварельос
 
62'
Брума Арминду
Гарби Исмаэль
 
66'
Орта Рикарду
(Брума Арминду)
3:0
69'
 
Новаиш Жоау
Агилера Брэндон
69'
 
Мораиш Тиагу
Нету Мартим
70'
Орта Андре
Карвалью Витор
 
70'
Фернандеш Рожер
Мартинес Габриэль
 
82'
Эльгера Тьяго
Горби Жан-Батист
 
90'
Брума Арминду
(Феррейра Жоау)
4:0
Прогнозы 113
Брага 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Риу Аве 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
29
Горби
Жан-Батист
6
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
20
Гарби
Исмаэль
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
2
Панзо
Джонатан
17
Врусаи
Мариус
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
16
Агилера
Брэндон
Брага
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Брага
Риу Аве

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
0 побед 16 ничьих 8 побед

44 матча

40.9%
31.8%
27.3%
18 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.3%
52.3%
20.4%
12 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
14 побед 22 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
0:0
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:0
К
1:1
К
3:0
ПЛ
0:2
LC2S
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.71

Среднее время на гол

51
127

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

57
27

Голов в среднем за матч

1.3
0.61

Тотал матчей

2.5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

69
146

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 0.29
Саласар Родриго 2 0.29
Мартинес Габриэль 2 0.29
Эль Уаззани Амин 2 0.29
Орта Рикарду 1 0.14
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.14
Ньякате Сику 1 0.14
Гарби Исмаэль 1 0.14
Марин Адриан 0 0
Феррейра Жоау 0 0
Орта Андре 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.43
Патрик II 1 0.14
Бондосо Кико 1 0.14
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Ньякате Сику 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Сантос Адерлан 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Брага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Риу Аве
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0
Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1
Риу Аве
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0

Результаты матчей

Брага
Риу Аве

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брага
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 7 5 0 2 11 - 8 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Тактическая замена. Ричардс Омар уходит с поля и его заменяет Роналдо Фабио
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 113
    Брага 97.3% (110)
    X 2.7% (3)
    Риу Аве 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 4:0 Риу Аве

    Исход игры
    Брага
    97.3% (110)
    Ничья
    2.7% (3)
    Риу Аве
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    46.36% (51)
    Нет
    53.64% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    37.2% (42)
    2:0 Брага
    32.7% (37)
    1:0 Брага
    16.8% (19)
    3:1 Брага
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    3:0 Брага
    2.7% (3)
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