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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Порту
3:0
Второй тайм: 76'
Арока
0'
32' Желтая карточка
Ялчын Гювен
32' Желтая карточка
Силла Морлей
36' Желтая карточка
Варела Алан
44' Вторая желтая карточка
Ялчын Гювен
1:0
47' Гол
Омородион Сэмюэль
2:0
51' Гол
Нико Гонсалес
3:0
57' Гол
Галено Вандерсон

Ход матча

32'
 
Ялчын Гювен
32'
 
Силла Морлей
36'
Варела Алан
 
44'
 
Ялчын Гювен
46'
Гюль Дениз
Вашку Соуза
 
47'
Омородион Сэмюэль
1:0
51'
Нико Гонсалес
2:0
57'
Галено Вандерсон
(Варела Алан)
3:0
62'
 
Ламба Шику
Трецца Альфонсо
63'
 
Сантуш Педру
Силла Морлей
69'
Эуштакиу Стивен
Галено Вандерсон
 
69'
Виейра Фабиу
Варела Алан
 
75'
 
Джейсон
Родригеш Иву
76'
Франко Андре
Нико Гонсалес
 
Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 1.8% (2)
Арока 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Арока
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99
Кошта
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23
Мариу
Жоау
III
24
Перес
Неуэн
97
Зе
Педро
74
Моура
Франсишку
22
Варела
Алан
15
Вашку
Соуза
11
Пепе
Акино
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
9
Омородион
Сэмюэль
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Попович
Борис
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
19
Трецца
Альфонсо
2
Силла
Морлей
7
Родригеш
Иву
50
Ялчын
Гювен
Порту
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Арока

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

15 матчей

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.75
2.86

Среднее время на гол

32
31

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.63

Среднее время на гол

126
144

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 5 (3) 0.71
Омородион Сэмюэль 4 0.57
Хайме Иван 2 0.29
Нико Гонсалес 2 0.29
Пепе Акино 1 0.14
Лодер Дэнни 1 (1) 0.14
Моура Франсишку 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Варела Алан 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симау Давид 1 0.14
Трецца Альфонсо 1 0.14
Араухо Перейра 1 0.14
Гонсалес Кристо 0 0
Ялчын Гювен 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Варела Алан 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе Акино 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 3 0
Ялчын Гювен 1 1
Роша Матиас 1 1
Джейсон 2 0
Силла Морлей 2 0
Мантл Нико 2 0
Ламба Шику 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Симау Давид 1 0
Лум Мамаду 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Фукуи Тайчи 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
1
Порту
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
1
33%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0
Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0
Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0

Результаты матчей

Порту
Арока

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Порту
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 3:0 Заявка 7 6 0 1 15 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
6.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 0:3 Заявка 7 2 0 5 3 - 11 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 3:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 0:3 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 0:3 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Омородион Сэмюэль 4
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Ялчын Гювен удален из-за второго грубого нарушения
  • 36'
    Варела Алан из команды Порту получает желтую после опасной игры.
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    • 32'
      Морлайе Силла - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 32'
      Глупую желтую получил Ялчын Гювен за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Порту 98.2% (110)
    X 1.8% (2)
    Арока 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Арока
    7.50
    7.10
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    18.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 3:0 Арока

    Исход игры
    Порту
    98.2% (110)
    Ничья
    1.8% (2)
    Арока
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.09% (43)
    Меньше
    60.91% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    12.73% (14)
    Нет
    87.27% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    55.4% (62)
    3:0 Порту
    21.4% (24)
    2:1 Порту
    7.1% (8)
    4:0 Порту
    5.4% (6)
    3:1 Порту
    4.5% (5)
    1:0 Порту
    3.6% (4)
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