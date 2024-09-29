Тур: 7. Стадион: Драгау. Главный судья: Нарсису Андре
0'
32' Желтая карточкаЯлчын Гювен
32' Желтая карточкаСилла Морлей
36' Желтая карточкаВарела Алан
44' Вторая желтая карточкаЯлчын Гювен
1:0
47' ГолОмородион Сэмюэль
2:0
51' ГолНико Гонсалес
3:0
57' ГолГалено Вандерсон
Ход матча
32'
32'
36'
44'
47'
51'
2:0
57'
3:0
75'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
15
Вашку
Соуза
11
Пепе
Акино
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
27
Данте
Амаду
21
Фукуи
Тайчи
50
Ялчын
Гювен
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
17 Хайме ИванНападающий
-
27 Гюль ДенизНападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
12 ТиагоВратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Арока
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
15 матчей
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2.75
2.86
Среднее время на гол
32
31
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.63
Среднее время на гол
126
144
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
54
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|5 (3)
|0.71
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.57
|Хайме Иван
|2
|0.29
|Нико Гонсалес
|2
|0.29
|Пепе Акино
|1
|0.14
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.14
|Моура Франсишку
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симау Давид
|1
|0.14
|Трецца Альфонсо
|1
|0.14
|Араухо Перейра
|1
|0.14
|Гонсалес Кристо
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Иву
|3
|0
|Ялчын Гювен
|1
|1
|Роша Матиас
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Симау Давид
|1
|0
|Лум Мамаду
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
|Фукуи Тайчи
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арока
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
1
Порту
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
1
33%
1-15
4
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0
Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фаренсе - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0
Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0
Результаты матчей
Порту
Арока
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Порту
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|3:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|3:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 3:0 Арока
Исход игры
Порту
98.2% (110)
Ничья
1.8% (2)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
12.73% (14)
Нет
87.27% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
55.4% (62)
3:0 Порту
21.4% (24)
2:1 Порту
7.1% (8)
4:0 Порту
5.4% (6)
3:1 Порту
4.5% (5)
1:0 Порту
3.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!