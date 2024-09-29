Тур: 7. Стадион: Bodrum Ilce Stadyumu.
1:0
Перерыв
Ход матча
13'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
99
Сефери
Тулан
20
Бразау
Педру
15
Манев
Йован
58
Маэстро
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
-
21 Ahmet AslanПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Uzeyir Ergun
-
-
-
91 Enes Ogruce
-
19 Haqi Osman
-
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
-
25 Murat Eser
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дамла Серкан
Бомбардиры внутри турнира
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|2
|0.29
|Димитров Здравко
|1
|0.14
|Сефери Тулан
|1
|0.14
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.14
|Uzeyir Ergun
|0
|0
|Musah Mohammed
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|2 (1)
|0.29
|Кавразлы Салих
|1
|0.14
|Манев Йован
|1
|0.14
|Гравильон Эндрю
|1 (1)
|0.14
|Кол Али Явуз
|0
|0
Карточки
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Samet Yalcin
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Celal Dumanli
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манев Йован
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Гюлер Семих
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Бурак Абдулсамет
|1
|0
Результаты матчей
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
1
0
Бодрумспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Адана Демирспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3
Результаты матчей
Бодрумспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бодрумспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2