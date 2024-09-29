  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Бодрумспор
1:0
Перерыв
Адана Демирспор
0'
1:0
13' Гол
Пушкаш Георге

Ход матча

13'
Пушкаш Георге
(Димитров Здравко)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Бодрумспор
Ничья
Адана Демирспор
3.75
Реклама, zenit.win
3.75
Реклама, bettery.ru
4.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Соуза
Диогу
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
26
Musah
Mohammed
99
Сефери
Тулан
20
Бразау
Педру
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
5
Гравильон
Эндрю
28
Кавразлы
Салих
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
17
Аймбетов
Абат
Бодрумспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 2 0.29
Димитров Здравко 1 0.14
Сефери Тулан 1 0.14
Озер Кенан 1 (1) 0.14
Uzeyir Ergun 0 0
Musah Mohammed 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 2 (1) 0.29
Кавразлы Салих 1 0.14
Манев Йован 1 0.14
Гравильон Эндрю 1 (1) 0.14
Кол Али Явуз 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Samet Yalcin 1 0
Соуза Диогу 1 0
Celal Dumanli 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 2 0
Tolga Kalender 0 1
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Маэстро 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

1
0
Бодрумспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Адана Демирспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3

Результаты матчей

Бодрумспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Бодрумспор
 1:0 Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Антальяспор
 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
11.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 2 8
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Антальяспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Димитров Здравко сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бодрумспор
Ничья
Адана Демирспор
3.75
Реклама, zenit.win
3.75
Реклама, bettery.ru
4.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бодрумспор 1:0 Адана Демирспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бодрумспор
Адана Демирспор
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный