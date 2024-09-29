  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Бодрумспор
3:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
1:0
13' Гол
Пушкаш Георге
50' Желтая карточка
Куртулан Арда
2:0
54' Гол
Сефери Тулан
58' Желтая карточка
Гюлер Семих
58' Желтая карточка
Айети Арлинд
2:1
60' Гол
Гравильон Эндрю
61' Желтая карточка
Бразау Педру
73' Желтая карточка
Нурани Мотаз
78' Желтая карточка
Димитров Здравко
80' Желтая карточка
Каракуш Ведат
2:1
81' Не забитый пенальти
Сефери Тулан
3:1
82' Гол
Пушкаш Георге
90' Желтая карточка
Манев Йован
90'+9
1
Соуза
Диогу
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
26
Musah
Mohammed
99
Сефери
Тулан
20
Бразау
Педру
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
5
Гравильон
Эндрю
28
Кавразлы
Салих
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
17
Аймбетов
Абат
Бодрумспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 3 0.43
Сефери Тулан 2 0.29
Димитров Здравко 1 0.14
Озер Кенан 1 (1) 0.14
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.29
Бараси Юсуф 2 (1) 0.29
Кавразлы Салих 1 0.14
Манев Йован 1 0.14
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Samet Yalcin 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Celal Dumanli 1 0
Бразау Педру 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 3 0
Гюлер Семих 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0
Нурани Мотаз 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

1
0
Бодрумспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Адана Демирспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3

Результаты матчей

Бодрумспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:1
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Бодрумспор
 Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
14.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Димитров Здравко сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бодрумспор 3:1 Адана Демирспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный