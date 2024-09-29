Тур: 7. Стадион: Papara Park.
2:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
16'
1:0
24'
1:1
45'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
17
Банза
Симон
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
-
96 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
28 Кейта АмидуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Serkan Albayrak
История личных встреч
Трабзонспор
Коньяспор
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.19
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокушлу Окай
|1
|0.17
|Вишча Эдин
|1
|0.17
|Денсвил Стефано
|1
|0.17
|Бозок Умут
|1
|0.17
|Банза Симон
|1 (1)
|0.17
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педринью Роша
|3
|0.43
|Демирбаг Адиль
|1
|0.14
|Алексич Даниел
|1
|0.14
|Найир Умут
|1
|0.14
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.14
|Базур Рихедли
|0
|0
|Эрдоган Юсуф
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вишча Эдин
|0
|1
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найир Умут
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Результаты матчей
Трабзонспор
Коньяспор
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 100%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|2:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|15.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|2:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2