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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Трабзонспор
3:2
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
16' Гол
Вишча Эдин
1:1
24' Гол
Демирбаг Адиль
2:1
45' Пенальти
Банза Симон
3:1
54' Гол
Банза Симон
64' Желтая карточка
Вишча Эдин
76' Желтая карточка
Денсвил Стефано
3:1
80' Не забитый пенальти
Найир Умут
86' Желтая карточка
Мальейру Педро
3:2
89' Гол
Кейта Амиду
90' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
90' Желтая карточка
Сатчи Сердар
90'+8
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
9
Нвакаеме
Энтони
17
Банза
Симон
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
5
Язгылы
Угурджан
18
Ндао
Алассан
8
Педринью
Роша
10
Эрдоган
Юсуф
99
Крамер
Блаж
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Коньяспор

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
3:4
С
0:1
С
2:2
С
3:0
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:0
К
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.19
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 2 (1) 0.33
Йокушлу Окай 1 0.17
Вишча Эдин 1 0.17
Денсвил Стефано 1 0.17
Бозок Умут 1 0.17
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 3 0.43
Демирбаг Адиль 1 0.14
Алексич Даниел 1 0.14
Найир Умут 1 0.14
Кейта Амиду 1 0.14
Юлгюн Огулджан 1 0.14
Базур Рихедли 0 0
Эрдоган Юсуф 0 0
Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 1 1
Мальейру Педро 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Банза Симон 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найир Умут 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Алексич Даниел 1 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Педринью Роша 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Коньяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3

Результаты матчей

Трабзонспор
Коньяспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 100%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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