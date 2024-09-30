Тур: 28.
1:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолPablo Vegetti
1:1
60' ГолIvaldo
65' Желтая карточкаVictor X
72' Желтая карточкаLeo XV
79' Красная карточкаMateus Cocao
83' Желтая карточкаEmerson Rodriguez
90'+7
Ход матча
13'
41'
0:1
60'
1:1
65'
72'
79'
5
Ivaldo
26
Диас
Лаутаро
38
Victor
X
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 David VIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Защитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
21 Менесес ХеанНападающий
-
77 РайанНападающий
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Крузейро
Васко да Гама
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.54
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.77
1.14
Среднее время на гол
117
78
Всего голов
34
36
Голов в среднем за матч
1.26
1.33
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
67
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.21
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.18
|Верон Габриэл
|4
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.11
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.11
|Барреаль Альваро
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Жорже Кайо
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Ivaldo
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9
|0.33
|David VI
|4
|0.15
|Адсон
|2
|0.07
|Mateus Cocao
|2
|0.07
|Lucas Piton
|1
|0.04
|Леандриньо
|1
|0.04
|Луис Виктор
|1
|0.04
|Майкон Перейра
|1
|0.04
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.04
|Райан I
|1
|0.04
|Emerson Rodriguez
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Henrique Paulo
|1
|0.04
|Lyncon
|1
|0.04
|Victor X
|1
|0.04
|Guilherme Estrella
|1
|0.04
|GB
|1
|0.04
|Пайе Димитри
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|Родригес Хосе Луис II
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Жоао
|7
|1
|Перейра Матеус
|7
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Перальта Фабрисио
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|8
|1
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|5
|1
|Victor X
|4
|1
|Pablo Vegetti
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Майкон Перейра
|4
|0
|Lucas Piton
|4
|0
|Henrique Paulo
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Адсон
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Васко да Гама
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
7
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Васко да Гама
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
9
18
Крузейро
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
4
16%
3
27%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
5
20%
1
9%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
22%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
2
22%
5
26%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
3
27%
1
5%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
45%
5
26%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
4
22%
3
16%
76-90
Забито
36
30
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
8
22%
1
3%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
6
20%
31-45
6
17%
7
23%
46-60
3
8%
7
23%
61-75
10
28%
6
20%
76-90
Пропущено
27
38
15 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
3
11%
6
16%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
7
26%
5
13%
31-45
3
11%
8
21%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
6
22%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1
Результаты матчей
Крузейро
Васко да Гама
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
2:0
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
95
85
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
198
1216
1017
523
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|1:0
|27
|14
|6
|7
|43 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|6.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|7.
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|28
|12
|7
|9
|35 - 28
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|14.
|28
|8
|8
|12
|34 - 42
|32
|15.
|0:1
|26
|8
|7
|11
|27 - 30
|31
|16.
|28
|8
|4
|16
|30 - 42
|28
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|27
|7
|6
|14
|21 - 30
|27
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|28
|5
|6
|17
|22 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|1:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8