  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Крузейро
1:1
Конец матча
Васко да Гама
0'
0:1
41' Гол
Pablo Vegetti
1:1
60' Гол
Ivaldo
65' Желтая карточка
Victor X
72' Желтая карточка
Leo XV
79' Красная карточка
Mateus Cocao
83' Желтая карточка
Emerson Rodriguez
90'+7
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
7
Витал
Матеус
30
Верон
Габриэл
9
Жорже
Кайо
26
Диас
Лаутаро
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
38
Victor
X
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
11
Коутиньо
Филиппе
7
David
VI
99
Pablo
Vegetti
17
Emerson
Rodriguez
Крузейро
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Васко да Гама

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
0:4
КЛ
0:0
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:3
БСА
2:1
БСА
5:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:3
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.54

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.77
1.14

Среднее время на гол

117
78

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.26
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
67

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.21
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.18
Верон Габриэл 4 0.14
Rafael VII 3 0.11
Juan Dinenno 3 (1) 0.11
Барреаль Альваро 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Витиньо Виктор 1 0.04
Жорже Кайо 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Ivaldo 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 0.33
David VI 4 0.15
Адсон 2 0.07
Mateus Cocao 2 0.07
Lucas Piton 1 0.04
Леандриньо 1 0.04
Луис Виктор 1 0.04
Майкон Перейра 1 0.04
Коутиньо Филиппе 1 0.04
Райан I 1 0.04
Emerson Rodriguez 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Henrique Paulo 1 0.04
Lyncon 1 0.04
Victor X 1 0.04
Guilherme Estrella 1 0.04
GB 1 0.04
Пайе Димитри 0 0
Hugo Moura 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Leo XV 0 0
Родригес Хосе Луис II 0 0
JP 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Жоао 7 1
Перейра Матеус 7 0
Ivaldo 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Энрике Матеус 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Перальта Фабрисио 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 8 1
David VI 6 1
Hugo Moura 5 1
Victor X 4 1
Pablo Vegetti 5 0
Луис Виктор 3 1
Майкон Перейра 4 0
Lucas Piton 4 0
Henrique Paulo 4 0
Росси 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Адсон 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0

Результаты матчей

Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Васко да Гама
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
7
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Васко да Гама
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

9
18
Крузейро
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
4
16%
3
27%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
5
20%
1
9%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
22%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
3
27%
1
5%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
45%
5
26%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
11%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Забито

36
30
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
8
22%
1
3%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
6
17%
6
20%
31-45
6
17%
7
23%
46-60
3
8%
7
23%
61-75
10
28%
6
20%
76-90

Пропущено

27
38
15 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
3
11%
6
16%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
7
26%
5
13%
31-45
3
11%
8
21%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
6
22%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1

Результаты матчей

Крузейро
Васко да Гама

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
2:0
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
8
5
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
2
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
19
8
12
16
1.5
10
17
5
23
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Фламенго
 1:0 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 28 12 7 9 35 - 28 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
14.
Крисьюма
 28 8 8 12 34 - 42 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 26 8 7 11 27 - 30 31
16.
Витория
 28 8 4 16 30 - 42 28
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Флуминенсе
 27 7 6 14 21 - 30 27
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 28 5 6 17 22 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 1:0 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 1:0 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 14 4 4 6 12 - 15 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 14 3 2 9 14 - 23 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Пабло Вегетти бьет в цель!
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