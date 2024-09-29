  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Перерыв
Гремио
0'
14' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу

Ход матча

14'
Баштуш Бартоломеу
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Гремио
2.13
Реклама, fon.bet
5.50
5.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
21
Марсал
Фернандо
5
Данило
Барбоза
6
Че
Че
23
Альмада
Тьяго
7
Энрике
Луис
IX
37
Мартинс
Матеус
9
Соарес
Франсиско
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
10
Кристальдо
Франко
15
Эденилсон
дос
Сантос
22
Брайтвайт Мартин
16
Аравена
Александер
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:4
СA
0:2
СA
2:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Среднее время на гол

53
83

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.91

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.71
1.46

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 6 (1) 0.21
Саварино Джефферсон 4 0.14
Соарес Франсиско 4 (2) 0.14
Хесус Игорь 4 0.14
Сантос Жуниор 3 0.11
Данило Барбоза 3 0.11
Баштуш Бартоломеу 3 0.11
Понте Матео 3 0.11
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Мартинс Матеус 2 0.07
Ромеро Оскар 1 (1) 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Kaue 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Альмада Тьяго 1 0.04
Lucas Halter 1 0.04
Jacob Montes 1 0.04
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Грегоре 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 5 (1) 0.19
Cuiabano 4 0.15
Брайтвайт Мартин 4 0.15
Сотельдо Йеферсон 3 0.11
Монсальве Мигель 3 0.11
Gustavo Gomes 3 0.11
Вильясанти Матиас 2 0.07
Gustavo Martins 2 0.07
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.07
Павон Кристиан 1 0.04
Коста Диего 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Жемерсон де Жесус 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Аравена Александер 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 6 1
Marlon Freitas 6 0
Грегоре 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Баштуш Бартоломеу 5 0
Lucas Halter 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Соарес Франсиско 3 0
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Хесус Игорь 1 0
Ярлен 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Коста Диего 2 1
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Педро Жоао II 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Nata 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Монсальве Мигель 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Гремио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

17
12
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
63% (17)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Гремио
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
27%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90

Забито

46
30
15 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 8
8
17%
3
10%
1-15
3
7%
6
20%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
9
20%
6
20%
61-75
14
30%
7
23%
76-90

Пропущено

25
33
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
6
24%
5
15%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
5
20%
6
18%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
7
1.5
4
8
1
13
2.5
1
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
18
8
13
14
1.5
9
17
4
23
2.5
2
24
3
24
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Гремио
 0:0 27 9 5 13 29 - 34 32
12.
Ред Булл Брагантино
 27 8 8 11 33 - 37 32
13.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
14.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 0:0 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Гремио
 0:0 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Баштуш Бартоломеу получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Гремио
2.13
Реклама, fon.bet
5.50
5.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный