Тур: 28.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
6
Че
Че
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АдриэлсонЗащитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
99 Хесус ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
-
-
97 Caique IV
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Среднее время на гол
53
83
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.91
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.71
1.46
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|6 (1)
|0.21
|Саварино Джефферсон
|4
|0.14
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.14
|Хесус Игорь
|4
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.11
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.11
|Понте Матео
|3
|0.11
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Мартинс Матеус
|2
|0.07
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Альмада Тьяго
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.19
|Cuiabano
|4
|0.15
|Брайтвайт Мартин
|4
|0.15
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.11
|Монсальве Мигель
|3
|0.11
|Gustavo Gomes
|3
|0.11
|Вильясанти Матиас
|2
|0.07
|Gustavo Martins
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.07
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Коста Диего
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Marlon Freitas
|6
|0
|Грегоре
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|5
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Педро Жоао II
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Гремио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
17
12
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
63% (17)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Гремио
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
27%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Забито
46
30
15 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 13
2 Не забивали 8
8
17%
3
10%
1-15
3
7%
6
20%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
9
20%
6
20%
61-75
14
30%
7
23%
76-90
Пропущено
25
33
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
6
24%
5
15%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
5
20%
6
18%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
67
59
310
113
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
84
77
48
113
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
188
1314
917
423
224
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|27
|15
|7
|5
|36 - 26
|52
|4.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|35 - 29
|44
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 23
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|8.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|0:0
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|12.
|27
|8
|8
|11
|33 - 37
|32
|13.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|14.
|27
|8
|8
|11
|34 - 41
|32
|15.
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|26
|5
|8
|13
|23 - 38
|23
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|24 - 7
|36
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|14
|9
|2
|3
|20 - 12
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|0:0
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|17 - 23
|13
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|14
|1
|5
|8
|13 - 22
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8