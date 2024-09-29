Тур: 28.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
65' Желтая карточкаВильясанти Матиас
82' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
88' Желтая карточкаЭнрике Луис
88' Желтая карточкаМарчесин Агустин
90' Красная карточкаМонсальве Мигель
90' Желтая карточкаХесус Игорь
90'+12
Ход матча
88'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
6
Че
Че
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АдриэлсонЗащитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
99 Хесус ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
-
-
97 Caique IV
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Среднее время на гол
53
83
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.91
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.71
1.46
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|6 (1)
|0.21
|Саварино Джефферсон
|4
|0.14
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.14
|Хесус Игорь
|4
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.11
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.11
|Понте Матео
|3
|0.11
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Мартинс Матеус
|2
|0.07
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Альмада Тьяго
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.19
|Cuiabano
|4
|0.15
|Брайтвайт Мартин
|4
|0.15
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.11
|Монсальве Мигель
|3
|0.11
|Gustavo Gomes
|3
|0.11
|Вильясанти Матиас
|2
|0.07
|Gustavo Martins
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.07
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Коста Диего
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Marlon Freitas
|6
|0
|Грегоре
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|5
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Хесус Игорь
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Марчесин Агустин
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Монсальве Мигель
|1
|1
|Педро Жоао II
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Гремио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
17
12
Ботафого Рио-де-Жанейро
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
64% (18)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Гремио
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
27%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Забито
46
30
15 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
17%
3
10%
1-15
3
7%
6
20%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
9
20%
6
20%
61-75
14
30%
7
23%
76-90
Пропущено
25
33
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
6
24%
5
15%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
5
20%
6
18%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
59
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
77
49
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
189
1315
918
424
225
325
127
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8