Тур: 28.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
16'
45'
1:0
45'
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
11
Мариньо
26
Лопес
Брено
34
Bruno
VI
23
Рамон
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
-
-
10 Калебе
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Rhyan
-
-
10 Max Alves
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Форталеза Сеара
Куяба
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.86
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
117
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.29
|Почеттино Томас
|5
|0.18
|Лопес Брено
|4
|0.14
|Renato Kayzer
|4 (1)
|0.14
|Пикашу Яго
|2
|0.07
|Мариньо
|2
|0.07
|Эркулес
|2
|0.07
|Moises Vieira
|2
|0.07
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Тити
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.26
|Clayson
|4
|0.15
|Рамон
|2
|0.07
|Ласерда Дерик
|2
|0.07
|Кафу Жонатан
|1
|0.04
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Chrytian Eliel
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|7
|2
|Эркулес
|6
|2
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Тинга I
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|7
|0
|Денилсон Невес
|6
|0
|Рамон
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Clayson
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Fernando Sobral
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Куяба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
4
Форталеза Сеара
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Куяба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
10
8
Форталеза Сеара
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
52% (14)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Куяба
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
23
12
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
4
17%
2
17%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Пропущено
8
22
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
3
38%
7
32%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
25%
6
27%
61-75
2
25%
2
9%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
20%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Забито
34
22
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
6
18%
4
18%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
7
21%
6
27%
31-45
4
12%
4
18%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
5
15%
3
14%
76-90
Пропущено
28
39
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
14%
5
13%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
8
29%
10
26%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
4
14%
11
28%
61-75
6
21%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Куяба
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Куяба
Точный счет
1:0
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
212
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1313
918
422
423
224
126
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|1:0
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|1:0
|28
|14
|5
|9
|36 - 29
|47
|5.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 23
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|8.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|14.
|27
|8
|8
|11
|34 - 41
|32
|15.
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|0:0
|27
|7
|7
|13
|21 - 29
|28
|18.
|0:1
|28
|6
|10
|12
|26 - 34
|28
|19.
|0:1
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|0:0
|28
|4
|7
|17
|21 - 45
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|21 - 12
|32
|5.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|6.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|0:1
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|17 - 23
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|16.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|17.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|0:1
|15
|1
|3
|11
|6 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8