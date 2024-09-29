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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Форталеза Сеара
1:0
Второй тайм: 51'
Куяба
0'
16' Желтая карточка
Fernando Sobral
1:0
45' Гол
Эркулес
45' Желтая карточка
Питта Исидро

Ход матча

16'
 
Fernando Sobral
45'
Эркулес
1:0
45'
 
Питта Исидро
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Форталеза Сеара
Ничья
Куяба
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6.30
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
33
Eros
Mancuso
16
Россетто
Матеус
35
Эркулес
77
Наварро
Кевин
11
Мариньо
79
Renato
Kayzer
26
Лопес
Брено
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
18
Фернандес
Лукас
IV
19
Зауэр
Густаво
25
Clayson
9
Питта
Исидро
Форталеза Сеара
4-3-3
Куяба
4-4-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Куяба

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

СA
5:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СC
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СC
2:0
СC
1:0
СC
1:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.86
0.5

Среднее время на гол

48
180

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.29
Почеттино Томас 5 0.18
Лопес Брено 4 0.14
Renato Kayzer 4 (1) 0.14
Пикашу Яго 2 0.07
Мариньо 2 0.07
Эркулес 2 0.07
Moises Vieira 2 0.07
Мачука Иманоль 1 0.04
Наварро Кевин 1 0.04
Тити 1 0.04
Кушчевич Бенхамин 1 0.04
Тинга I 1 0.04
Пачеко Бруно 1 0.04
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.26
Clayson 4 0.15
Рамон 2 0.07
Ласерда Дерик 2 0.07
Кафу Жонатан 1 0.04
Fernando Sobral 1 (1) 0.04
Marllon 1 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Chrytian Eliel 1 0.04
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 7 2
Эркулес 6 2
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Лусеро Хуан Мартин 6 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Бенхамин 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Тинга I 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 7 0
Денилсон Невес 6 0
Рамон 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Минейро Лукас 5 0
Clayson 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Fernando Sobral 4 0
Питта Исидро 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Куяба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
4
Форталеза Сеара
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Куяба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

10
8
Форталеза Сеара
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
52% (14)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Куяба
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

23
12
14 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
13 Не забивали 19
4
17%
2
17%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
3
13%
2
17%
76-90

Пропущено

8
22
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
3
38%
7
32%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
25%
6
27%
61-75
2
25%
2
9%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
20%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Забито

34
22
20 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
6
18%
4
18%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
7
21%
6
27%
31-45
4
12%
4
18%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
5
15%
3
14%
76-90

Пропущено

28
39
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
4
14%
5
13%
1-15
4
14%
4
10%
16-30
8
29%
10
26%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
4
14%
11
28%
61-75
6
21%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Куяба
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Куяба

Точный счет

1:0
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
1.5
Больше Меньше
2
12
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
13
13
9
18
1.5
4
22
4
23
2.5
2
24
1
26
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 1:0 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Сан-Паулу
 1:0 28 14 5 9 36 - 29 47
5.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
14.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Флуминенсе
 0:0 27 7 7 13 21 - 29 28
18.
Коринтианс
 0:1 28 6 10 12 26 - 34 28
19.
Куяба
 0:1 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 28 4 7 17 21 - 45 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 1:0 15 10 2 3 21 - 12 32
5.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
6.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 0:1 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 0:1 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 14 2 4 8 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 1:0 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 1:0 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 0:1 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 0:0 14 3 2 9 8 - 17 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 0:1 15 1 3 11 6 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Питта Исидро получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Г О О О О Л - Эркулес бьет в цель!
  • 16'
    Фернандо Собрал получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Форталеза Сеара.
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Форталеза Сеара
Ничья
Куяба
1.83
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6.90
6.30
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Где смотреть матч Форталеза Сеара 1:0 Куяба онлайн

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