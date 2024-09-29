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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 18'
Витория
0'
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Витория
1.44
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4.88
9.10
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Все Коэффициенты
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
20
Афонсо
Клейтон
Мишель
44
Витао
26
Бернабей
Александро
5
Фернандо
Режес
29
Тьяго
Маия
34
Gabriel
Carvalho
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
13
Валенсия
Эннер
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
36
Machado
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
7
Gustavo
Mosquito
9
Алеррандро
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Витория
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Витория

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
К
1:3
К
0:1
СA
2:1
СA
2:3
К
1:0
К
2:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.26
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
100

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.22
Уэсли Лопес 5 0.19
Патрик Алан 4 (1) 0.15
Тьяго Маия 2 0.07
Энрике Бруно 2 0.07
Бруно Табата 1 0.04
Бернабей Александро 1 0.04
Гомес Бруно 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Igor Gomes 1 0.04
Gustavo Alves 1 0.04
Gabriel Carvalho 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Мальо Уго 1 0.04
Валенсия Эннер 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Вандерсон 1 0.04
Витао 1 0.04
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 6 (3) 0.21
Willian VI 5 0.18
Nascimento Leite Matheus II 4 0.14
Wagner Leonardo 3 (1) 0.11
Osvaldo 2 (1) 0.07
Jose Hugo 1 0.04
Janderson 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 7 0
Меркадо Габриэль 6 0
Фернандо Режес 5 0
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Ромуло 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Igor Gomes 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Бруно Табата 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Тьяго Маия 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ricardo Mathias 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Андраде Лео 5 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
7
Интернасьонал Порту Алегре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Витория
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

14
14
Интернасьонал Порту Алегре
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Витория
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
5
29%
29%
6
50%
76-90

Пропущено

11
21
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
27%
4
19%
31-45
3
27%
6
29%
46-60
3
27%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
33%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
25%
5
26%
61-75
3
25%
7
37%
76-90

Забито

32
28
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
3
9%
3
11%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
8
25%
6
21%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
7
22%
3
11%
61-75
8
25%
9
32%
76-90

Пропущено

23
40
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
3
13%
3
8%
1-15
0
0%
4
10%
16-30
6
26%
8
20%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
6
26%
8
20%
61-75
5
22%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1
Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Витория

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
5
5
7
1.5
5
9
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
3
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
19
8
8
18
1.5
8
19
3
23
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
5.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 27 11 10 6 32 - 23 43
7.
Крузейро
 0:0 28 12 7 9 34 - 27 43
8.
Байя
 0:0 28 12 7 9 38 - 31 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 0:0 27 10 6 11 30 - 36 36
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Крисьюма
 0:0 28 8 9 11 34 - 41 33
14.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 0:0 28 8 5 15 29 - 39 29
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Флуминенсе
 27 7 6 14 21 - 30 27
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 28 5 6 17 22 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
5.
Крузейро
 0:0 14 9 3 2 23 - 9 30
6.
Байя
 0:0 14 9 3 2 20 - 7 30
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 0:0 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 6 5 2 17 - 11 23
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 0:0 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 0:0 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 0:0 14 4 2 8 17 - 23 14
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 0:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 0:0 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Витория
 0:0 14 3 3 8 13 - 20 12
15.
Васко да Гама
 0:0 14 3 3 8 10 - 18 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Витория
1.44
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4.88
9.10
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Интернасьонал Порту Алегре
Витория
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