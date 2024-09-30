Тур: 28.
3:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаMachado
1:0
45' ПенальтиПатрик Алан
2:0
52' ГолУэсли Лопес
55' Желтая карточкаТьяго Маия
2:1
58' ГолWagner Leonardo
68' Желтая карточкаВаленсия Эннер
71' Желтая карточкаФернандо Режес
3:1
90' ГолУэсли Лопес
90'+7
Ход матча
36'
45'
1:0
46'
52'
2:0
55'
58'
2:1
68'
71'
71'
90'
3:1
15
Гомес
Бруно
44
Витао
29
Тьяго
Маия
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan5
36
Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
-
40 РомулоНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
20 ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
-
29 Willian VI
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Витория
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.8
Среднее время на гол
81
112
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.26
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
100
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|7
|0.26
|Борре Рафаэль
|6
|0.22
|Патрик Алан
|5 (2)
|0.19
|Тьяго Маия
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|2
|0.07
|Бруно Табата
|1
|0.04
|Бернабей Александро
|1
|0.04
|Гомес Бруно
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Gustavo Alves
|1
|0.04
|Gabriel Carvalho
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Валенсия Эннер
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Вандерсон
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|6 (3)
|0.21
|Willian VI
|5
|0.18
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.14
|Wagner Leonardo
|4 (1)
|0.14
|Osvaldo
|2 (1)
|0.07
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Jose Hugo
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.04
|Everaldo
|1
|0.04
|Мота Жеан
|1
|0.04
|Erick Castillo
|1
|0.04
|Иури Фрейтас
|1
|0.04
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Ромуло
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
|Ricardo Mathias
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Алеррандро
|3
|0
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Нерис
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Machado
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
8
Интернасьонал Порту Алегре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Витория
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
14
14
Интернасьонал Порту Алегре
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Витория
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
6
30%
6
46%
76-90
Пропущено
12
24
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
25%
5
21%
31-45
4
33%
7
29%
29%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
33%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
25%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
25%
5
26%
61-75
3
25%
7
37%
76-90
Забито
35
29
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
3
9%
3
10%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
9
26%
6
21%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
7
20%
3
10%
61-75
9
26%
9
31%
76-90
Пропущено
24
43
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
13%
3
7%
1-15
0
0%
4
9%
16-30
6
25%
9
21%
31-45
4
17%
8
19%
46-60
6
25%
8
19%
61-75
5
21%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1
Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Витория
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
0:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
67
59
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
208
918
820
423
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|1:0
|27
|14
|6
|7
|43 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|6.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|7.
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|28
|12
|7
|9
|35 - 28
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|14.
|28
|8
|8
|12
|34 - 42
|32
|15.
|0:1
|26
|8
|7
|11
|27 - 30
|31
|16.
|28
|8
|4
|16
|30 - 42
|28
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|27
|7
|6
|14
|21 - 30
|27
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|28
|5
|6
|17
|22 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|1:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8