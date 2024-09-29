Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 JulimarНападающий
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
57 Joao Cruz
-
-
23 Filipinho
-
22 Madson II
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
50%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
50 матчей
42%
22%
36%
21 победа 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
16 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.62
1.04
Среднее время на гол
55
86
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.12
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
74
54
Голов в среднем за матч
1.48
1.08
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.41
|Энрике Бруно
|5
|0.19
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.15
|Араужо Луис
|3
|0.11
|Жерсон Сантос
|2
|0.07
|Де ла Крус Николас
|2
|0.07
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.07
|Мойзес Моура
|2
|0.07
|Луис Давид
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Matheus Goncalves
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Felipe Teresa
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.15
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.15
|Julimar
|3
|0.12
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.12
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.08
|Nikao
|2
|0.08
|Pablo I
|2
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Joao Cruz
|1
|0.04
|Erick2
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Christian Cardoso
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|5
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Луис Давид
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Christian Cardoso
|5
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Атлетико Паранаэнсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
5
Фламенго
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Атлетико Паранаэнсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
17
12
Фламенго
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
22
17
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
5%
1
9%
1-15
6
30%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
7
35%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
38%
5
33%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
4
27%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Пропущено
19
15
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
37%
3
20%
76-90
Забито
42
26
20 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
2
5%
1
4%
1-15
11
26%
5
19%
16-30
7
17%
7
27%
31-45
3
7%
4
15%
46-60
9
21%
3
12%
61-75
10
24%
6
23%
76-90
Пропущено
32
30
10 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
4
13%
8
27%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
12
38%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1
Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0
Результаты матчей
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:1
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
2:1
8 раз 31%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 42%
1
10 раз 38%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
85
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
58
49
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
187
1313
619
224
223
224
124
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|5.
|0:0
|27
|13
|7
|7
|42 - 32
|46
|6.
|2:1
|27
|12
|9
|6
|34 - 24
|45
|7.
|1:0
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|1:1
|28
|12
|7
|9
|35 - 28
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|1:1
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|27 - 29
|32
|14.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|15.
|0:1
|28
|8
|8
|12
|34 - 42
|32
|16.
|1:2
|28
|8
|4
|16
|30 - 41
|28
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|27
|7
|6
|14
|21 - 30
|27
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|28
|5
|6
|17
|22 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|20 - 13
|28
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|2:1
|13
|7
|4
|2
|19 - 12
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|11.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|0:1
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|1:2
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|2:1
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|0:1
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|1:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|1:1
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|1:2
|14
|3
|2
|9
|14 - 22
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8