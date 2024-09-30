  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Фламенго
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
27' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
27' Желтая карточка
Гамарра Матео
36' Желтая карточка
Луис Давид
79' Желтая карточка
Christian Cardoso
1:0
90' Гол
Жерсон Сантос
90'+7
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
37
Алькарас
Карлос
8
Жерсон
Сантос
45
Плата
Гонсало
99
Габриэл
Барбоза
20
Matheus
Goncalves
41
Понтес
Микаэл
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
15
Гамарра
Матео
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
10
Bruno
Zapelli
37
Lucas
Esquivel
92
Pablo
I
14
Каноббио
Агустин
Фламенго
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
3-5-2

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
50%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

50 матчей

42%
22%
36%
21 победа 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
16 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
К
0:2
К
2:1
СA
2:1
КЛ
1:0
К
0:1
СA
5:0
К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.62
1.04

Среднее время на гол

55
86

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.12

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

74
54

Голов в среднем за матч

1.48
1.08

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 72%
Меньше 28%
14
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
10
Больше 20%
Меньше 80%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.41
Энрике Бруно 5 0.19
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.15
Жерсон Сантос 3 0.11
Араужо Луис 3 0.11
Де ла Крус Николас 2 0.07
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.07
Мойзес Моура 2 0.07
Луис Давид 2 0.07
Уэсли Лопес 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Эвертон Соарес 1 0.04
Lorran 1 0.04
Бруно Фабрисио 1 0.04
Ричард Майкл 1 0.04
Matheus Goncalves 1 0.04
Evertton Araujo 1 0.04
Felipe Teresa 1 0.04
Ортис Лео 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 4 0.15
Gonzalo Mastriani 4 0.15
Julimar 3 0.12
Ди Йорио Лукас 3 0.12
Фернандиньо XII 2 (1) 0.08
Nikao 2 0.08
Pablo I 2 0.08
Tomas Cuello 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Joao Cruz 1 0.04
Erick2 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Christian Cardoso 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 5 0
Луис Давид 4 0
Лео Перейра 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Аллан Соуза 4 0
Мойзес Моура 2 1
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Алькарас Карлос 0 1
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Thiago Heleno 4 0
Leonardo Godoy 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Joao Cruz 2 0
Роша Кайке 2 0
Filipinho 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Фламенго
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Атлетико Паранаэнсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
5
Фламенго
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

17
12
Фламенго
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Атлетико Паранаэнсе
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

22
17

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
1
5%
1
9%
1-15
6
29%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
7
33%
1
9%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
8%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
6
38%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
4
27%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
3
20%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Забито

43
26
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
2
5%
1
4%
1-15
11
26%
5
19%
16-30
7
16%
7
27%
31-45
3
7%
4
15%
46-60
9
21%
3
12%
61-75
11
26%
6
23%
76-90

Пропущено

32
31
10 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
4
13%
8
26%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
3
9%
2
6%
31-45
7
22%
4
13%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
12
38%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1
Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0

Результаты матчей

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:1
8 раз 30%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
11 раз 41%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
4
10
2
11
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
18
8
13
14
1.5
6
20
2
25
2.5
2
24
2
25
3.5
1
25
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Фламенго
 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 28 12 7 9 35 - 28 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
14.
Крисьюма
 28 8 8 12 34 - 42 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 26 8 7 11 27 - 30 31
16.
Витория
 28 8 4 16 30 - 42 28
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Флуминенсе
 27 7 6 14 21 - 30 27
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 28 5 6 17 22 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 14 3 2 9 14 - 23 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Луис Давид получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гамарра Матео получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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