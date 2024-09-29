  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Сан-Паулу
1:0
Перерыв
Коринтианс
0'
28' Желтая карточка
Фагнер Лемос
39' Желтая карточка
Лусиано Невес
45' Вторая желтая карточка
Фагнер Лемос
1:0
45' Пенальти
Лукас Моура
45' Желтая карточка
Ромеро Анхель
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
5
Рамальо
Андре
21
Биду
70
Мартинес
Хосе
Андрес
18
Шарлес
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
Сан-Паулу
4-4-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Коринтианс

29 матчей

58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
51.7%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.9%
72.4%
11 побед 21 ничья 0 побед

36 матчей

25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 16 ничьих 17 побед

65 матчей

26.2%
32.3%
41.5%
17 побед 21 ничья 27 побед

Первый тайм

21.5%
46.2%
32.3%
14 побед 30 ничьих 21 победа

Второй тайм

16.9%
56.9%
26.2%
11 побед 37 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:2
ПА
1:2
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:1
ПА
1:2
СA
1:1
СA
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:2
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ТМК
0:0
СA
4:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
6:1
СA
1:1
КЛ
2:0
ПА
0:1
КЛ
2:0
БСА
3:2
БСА
1:1
П
2:3
БСА
0:0
БСА
0:0
РС
2:0
РС
1:2
П
0:0
П
1:2
СA
3:1
СA
1:2
CP
1:0
СA
0:0
СA
5:0
CP
2:1
СA
0:2
СA
3:0
CP
4:3
СA
1:1
СA
3:1
CP
0:2
CP
2:1
CP
1:1
CP
0:0

Голы

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.09
0.94

Среднее время на гол

82
96

Всего голов

60
26

Голов в среднем за матч

1.88
0.79

Среднее время на гол

48
114

Всего голов

96
56

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Тотал матчей

2.5
56
Больше 86%
Меньше 14%
9
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
27
Больше 42%
Меньше 58%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63

Среднее время на гол

60
104

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 8 (1) 0.29
Лукас Моура 6 (2) 0.21
Кальери Хонатан 5 0.18
Силва Андре III 4 0.14
_Ferreira 3 0.11
Феррейра Факундо 2 0.07
William Gomes 2 0.07
Alisson II 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 5 (1) 0.18
Ромеро Анхель 5 0.18
Алберто Юри 4 (1) 0.14
Уэсли Лопес 3 0.11
Кака II 3 0.11
Магно Таллес 2 0.07
Коронадо Игор 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 11 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Кальери Хонатан 5 0
Welington 4 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Силва Андре III 2 0
Арруда Эрик 2 0
Wellington Rato 2 0
Рафинья XXI 2 0
William Gomes 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Raniele 6 0
Алберто Юри 4 1
Кака II 3 1
Коронадо Игор 4 0
Рамальо Андре 4 0
Bidon Breno 4 0
Фагнер Лемос 2 1
Уэсли Лопес 3 0
Шарлес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Сантана Алекс 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Hugo Farias 2 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Биду 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

10
21
Сан-Паулу
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Коринтианс
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
37% (10)
56% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

21
7
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
7
33%
0
0%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
3
43%
61-75
3
14%
1
14%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
2
18%
6
30%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
7
33%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
4
36%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Забито

36
28
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
10
28%
0
0%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
5
14%
9
32%
31-45
4
11%
5
18%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
6
17%
6
21%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
8
29%
9
29%
29%
31-45
5
18%
7
23%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
7
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Коринтианс

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
7
6
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
9
4
9
1.5
1
13
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
15
12
11
16
1.5
8
19
3
24
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 1:0 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Сан-Паулу
 1:0 28 14 5 9 36 - 29 47
5.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
14.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Флуминенсе
 0:0 27 7 7 13 21 - 29 28
18.
Коринтианс
 0:1 28 6 10 12 26 - 34 28
19.
Куяба
 0:1 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 28 4 7 17 21 - 45 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 1:0 15 10 2 3 21 - 12 32
5.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
6.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 0:1 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 0:1 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 14 2 4 8 11 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 1:0 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 1:0 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 0:1 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 0:0 14 3 2 9 8 - 17 11
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 0:1 15 1 3 11 6 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
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  • Первый тайм
  • 58'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Г О О О О Л - Лукас Моура из команды Сан-Паулу забивает с точки!
  • 50'
    Фагнер Лемос получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 39'
    Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Сан-Паулу.
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Сан-Паулу
Ничья
Коринтианс
2.55
3.50
3.50
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