Тур: 28.
1:0
Перерыв
0'
28' Желтая карточкаФагнер Лемос
39' Желтая карточкаЛусиано Невес
45' Вторая желтая карточкаФагнер Лемос
1:0
45' ПенальтиЛукас Моура
45' Желтая карточкаРомеро Анхель
Ход матча
28'
39'
45'
45'
1:0
45'
13
Рафинья
XXI
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
21
Биду
18
Шарлес
27
Bidon
Breno
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
-
-
22 Нето Руан
-
35 Sabino2
-
26 Lizeiro
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
18 ШарлесПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
-
46 Hugo Farias
-
16 Энрике Педро
-
14 Raniele
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Сан-Паулу
Коринтианс
29 матчей
58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.3%
51.7%
14 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.9%
72.4%
11 побед 21 ничья 0 побед
36 матчей
25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 16 ничьих 17 побед
65 матчей
26.2%
32.3%
41.5%
17 побед 21 ничья 27 побед
Первый тайм
21.5%
46.2%
32.3%
14 побед 30 ничьих 21 победа
Второй тайм
16.9%
56.9%
26.2%
11 побед 37 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.09
0.94
Среднее время на гол
82
96
Всего голов
60
26
Голов в среднем за матч
1.88
0.79
Среднее время на гол
48
114
Всего голов
96
56
Голов в среднем за матч
1.48
0.86
Тотал матчей
2.5
56
Больше 86%
Меньше 14%
9
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
27
Больше 42%
Меньше 58%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
Среднее время на гол
60
104
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|8 (1)
|0.29
|Лукас Моура
|6 (2)
|0.21
|Кальери Хонатан
|5
|0.18
|Силва Андре III
|4
|0.14
|_Ferreira
|3
|0.11
|Феррейра Факундо
|2
|0.07
|William Gomes
|2
|0.07
|Alisson II
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Феррареси Науэль
|1
|0.04
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.04
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|5 (1)
|0.18
|Ромеро Анхель
|5
|0.18
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.14
|Уэсли Лопес
|3
|0.11
|Кака II
|3
|0.11
|Магно Таллес
|2
|0.07
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|11
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Кальери Хонатан
|5
|0
|Welington
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Арруда Эрик
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Рафинья XXI
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Алберто Юри
|4
|1
|Кака II
|3
|1
|Коронадо Игор
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Bidon Breno
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|1
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Биду
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
10
21
Сан-Паулу
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Коринтианс
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
37% (10)
56% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
21
7
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
7
33%
0
0%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
3
43%
61-75
3
14%
1
14%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
2
18%
6
30%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
7
33%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Пропущено
17
11
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
4
36%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Забито
36
28
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
10
28%
0
0%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
5
14%
9
32%
31-45
4
11%
5
18%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
6
17%
6
21%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
8
29%
9
29%
29%
31-45
5
18%
7
23%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
7
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Коринтианс
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
77
76
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
59
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1512
1116
819
324
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|1:0
|28
|16
|7
|5
|37 - 26
|55
|4.
|1:0
|28
|14
|5
|9
|36 - 29
|47
|5.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 23
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|8.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|12.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|13.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|14.
|27
|8
|8
|11
|34 - 41
|32
|15.
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|0:0
|27
|7
|7
|13
|21 - 29
|28
|18.
|0:1
|28
|6
|10
|12
|26 - 34
|28
|19.
|0:1
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|0:0
|28
|4
|7
|17
|21 - 45
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|21 - 12
|32
|5.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|6.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|0:1
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|17 - 23
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|16.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|8 - 17
|11
|17.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|0:1
|15
|1
|3
|11
|6 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8