  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Сан-Паулу
3:1
Конец матча
Коринтианс
0'
28' Желтая карточка
Фагнер Лемос
39' Желтая карточка
Лусиано Невес
45' Вторая желтая карточка
Фагнер Лемос
1:0
45' Пенальти
Лукас Моура
45' Желтая карточка
Ромеро Анхель
48' Желтая карточка
Коронадо Игор
52' Желтая карточка
Рафинья XXI
64' Красная карточка
Рамальо Андре
64' Желтая карточка
Шарлес
69' Желтая карточка
Alan Franco1
2:0
76' Гол
Арболеда Роберт
2:1
83' Гол
Алберто Юри
87' Желтая карточка
Феррареси Науэль
90' Желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Арруда Эрик
3:1
90' Гол
Силва Андре
90'+10
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
27
Wellington
Rato
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Ногейра
Хуго
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
5
Рамальо
Андре
21
Биду
70
Мартинес
Хосе
Андрес
18
Шарлес
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
Сан-Паулу
4-4-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Коринтианс

29 матчей

58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
51.7%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.9%
72.4%
11 побед 21 ничья 0 побед

36 матчей

25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 16 ничьих 17 побед

65 матчей

26.2%
32.3%
41.5%
17 побед 21 ничья 27 побед

Первый тайм

21.5%
46.2%
32.3%
14 побед 30 ничьих 21 победа

Второй тайм

16.9%
56.9%
26.2%
11 побед 37 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:2
ПА
1:2
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:1
ПА
1:2
СA
1:1
СA
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:2
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ТМК
0:0
СA
4:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
6:1
СA
1:1
КЛ
2:0
ПА
0:1
КЛ
2:0
БСА
3:2
БСА
1:1
П
2:3
БСА
0:0
БСА
0:0
РС
2:0
РС
1:2
П
0:0
П
1:2
СA
3:1
СA
1:2
CP
1:0
СA
0:0
СA
5:0
CP
2:1
СA
0:2
СA
3:0
CP
4:3
СA
1:1
СA
3:1
CP
0:2
CP
2:1
CP
1:1
CP
0:0

Голы

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.09
0.94

Среднее время на гол

82
96

Всего голов

60
26

Голов в среднем за матч

1.88
0.79

Среднее время на гол

48
114

Всего голов

96
56

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Тотал матчей

2.5
56
Больше 86%
Меньше 14%
9
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
27
Больше 42%
Меньше 58%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63

Среднее время на гол

60
104

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 8 (1) 0.29
Лукас Моура 6 (2) 0.21
Кальери Хонатан 5 0.18
Силва Андре III 5 0.18
_Ferreira 3 0.11
Феррейра Факундо 2 0.07
Арболеда Роберт 2 0.07
William Gomes 2 0.07
Alisson II 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
Wellington Rato 0 0
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 5 (1) 0.18
Алберто Юри 5 (1) 0.18
Ромеро Анхель 5 0.18
Уэсли Лопес 3 0.11
Кака II 3 0.11
Магно Таллес 2 0.07
Коронадо Игор 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 11 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Igor Vinicius 4 1
Welington 4 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Силва Андре III 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Энрике Густаво 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Raniele 6 0
Алберто Юри 4 1
Коронадо Игор 5 0
Рамальо Андре 3 1
Кака II 3 1
Шарлес 4 0
Bidon Breno 4 0
Фагнер Лемос 2 1
Уэсли Лопес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Сантана Алекс 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Hugo Farias 2 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Биду 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7
Сан-Паулу
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коринтианс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

10
21
Сан-Паулу
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Коринтианс
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
36% (10)
57% (16)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

24
8
14 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 2
15 Не забивали 22
7
29%
29%
0
0%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
3
13%
2
25%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
17%
3
38%
61-75
5
21%
2
25%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
2
17%
6
26%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
4
33%
6
26%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
7
33%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
4
36%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
4
36%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Забито

39
29
21 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
10
26%
0
0%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
6
15%
9
31%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
8
21%
7
24%
76-90

Пропущено

29
34
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 22
3
10%
6
18%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
8
28%
10
29%
29%
31-45
5
17%
7
21%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
8
28%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Коринтианс

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
7
1.5
7
6
2
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
9
4
9
1.5
1
14
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
16
12
12
16
1.5
8
20
4
24
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 28 16 7 5 37 - 26 55
4.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
5.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 27 11 10 6 32 - 23 43
7.
Крузейро
 0:0 28 12 7 9 34 - 27 43
8.
Байя
 0:0 28 12 7 9 38 - 31 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 0:0 27 10 6 11 30 - 36 36
11.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
12.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
13.
Крисьюма
 0:0 28 8 9 11 34 - 41 33
14.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 0:0 28 8 5 15 29 - 39 29
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Флуминенсе
 27 7 6 14 21 - 30 27
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 28 5 6 17 22 - 45 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
5.
Крузейро
 0:0 14 9 3 2 23 - 9 30
6.
Байя
 0:0 14 9 3 2 20 - 7 30
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 0:0 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 13 6 5 2 17 - 11 23
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 0:0 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 0:0 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 0:0 14 4 2 8 17 - 23 14
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 0:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 0:0 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Витория
 0:0 14 3 3 8 13 - 20 12
15.
Васко да Гама
 0:0 14 3 3 8 10 - 18 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 58'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 56'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Г О О О О Л - Лукас Моура из команды Сан-Паулу забивает с точки!
    • 50'
      Фагнер Лемос получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 39'
      Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 3:1 Коринтианс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный