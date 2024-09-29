  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Жувентуде
1:0
Второй тайм: 68'
Ред Булл Брагантино
0'
21' Желтая карточка
Luis Oyama
23' Желтая карточка
Жонатан Луис
1:0
48' Гол
Mandaca
51' Желтая карточка
Саша Эдуардо
56' Желтая карточка
Фернандес Матеус

Ход матча

21'
Luis Oyama
 
23'
 
Жонатан Луис
46'
Марселинью X
Нене Андерсон
 
46'
Mandaca
Luis Oyama
 
46'
 
Артур
Жонатан Луис
48'
Mandaca
(Лукас Хуан)
1:0
51'
 
Саша Эдуардо
53'
 
Henry Mosquera
Да Силва Джадсом
56'
 
Фернандес Матеус
57'
 
Raul González II
Фернандес Матеус
62'
Thiago Dos Santos2
Ronaldo VI
 
65'
Эвертон
Edson2
 
68'
 
Линкольн
Витиньо Витор
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.65
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3.30
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3.20
Все Коэффициенты
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
5
Luis
Oyama
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
17
Edson2
9
Жилберто
IV
1
Швенгбер
Клейтон
39
Мендес
Дуглас
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
31
Лопес
Гилерме
5
Да
Силва
Джадсом
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
6
Жонатан
Луис
Жувентуде
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Ред Булл Брагантино

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.14
Барбоза Лукас 4 0.14
Mandaca 3 0.11
Нене Андерсон 2 0.07
Марселинью X 2 0.07
Erick Farias 2 0.07
Danilo Boza 2 0.07
Luis Oyama 2 0.07
Jadson III 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Ronaldo VI 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.25
Саша Эдуардо 3 (1) 0.11
Витиньо Витор V 3 0.11
Линкольн II 3 (1) 0.11
Рамирес Эрик II 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Жонатан Луис 2 0.07
Борбас Тиаго 2 0.07
Мендес Дуглас 2 0.07
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Vinicius Mendonca 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 12 1
Marcos Ze 8 2
Барбоза Лукас 9 0
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Нене Андерсон 3 0
Жилберто IV 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 4 1
Кандидо Луан 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Жонатан Луис 2 0
Кунья Лукас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Густавиньо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
12
Жувентуде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

5
18
Жувентуде
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

10
30

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
10%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
4
20%
6
43%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
2
14%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
33%
3
14%
16-30
2
17%
5
24%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
9%
5
25%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
4
20%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
1
4%
5
33%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Забито

31
34
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
3
10%
8
24%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
4
13%
6
18%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
8
26%
5
15%
76-90

Пропущено

37
36
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
3
8%
1-15
5
14%
8
22%
16-30
8
22%
8
22%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
9
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1

Результаты матчей

Жувентуде
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
1
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
10
17
2
25
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Жувентуде
 1:0 28 9 8 11 32 - 37 35
12.
Гремио
 27 9 5 13 29 - 34 32
13.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 28 8 8 12 33 - 38 32
15.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Жувентуде
 1:0 14 8 4 2 21 - 12 28
8.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
9.
Ред Булл Брагантино
 0:1 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
13.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:1 15 1 5 9 13 - 23 8
19.
Жувентуде
 1:0 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Жонатан Луис получил желтую карточку от судьи
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    • 21'
      Луис Ояма получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Жувентуде
    Ничья
    Ред Булл Брагантино
    2.65
    Реклама, betcity.ru
    3.30
    Реклама, bettery.ru
    3.20
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