Тур: 28.
1:0
Второй тайм: 68'
0'
21' Желтая карточкаLuis Oyama
23' Желтая карточкаЖонатан Луис
1:0
48' ГолMandaca
51' Желтая карточкаСаша Эдуардо
56' Желтая карточкаФернандес Матеус
Ход матча
21'
23'
46'
46'
48'
1:0
51'
56'
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Edson2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭвертонЗащитник
-
23 АбнерЗащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
44 Mandaca
-
88 Davi Goes
-
70 Yan Souto
-
30 Dudu Vieira
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 АртурВратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Жувентуде
Ред Булл Брагантино
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.14
|Барбоза Лукас
|4
|0.14
|Mandaca
|3
|0.11
|Нене Андерсон
|2
|0.07
|Марселинью X
|2
|0.07
|Erick Farias
|2
|0.07
|Danilo Boza
|2
|0.07
|Luis Oyama
|2
|0.07
|Jadson III
|1
|0.04
|Лукас Хуан
|1
|0.04
|Русшел Алан
|1
|0.04
|Эвертон
|1
|0.04
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.04
|Жилберто IV
|1
|0.04
|Rodrigo Sam
|1
|0.04
|Ronaldo VI
|1
|0.04
|Каррильо Рони
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Yan Souto
|1
|0.04
|Bill2
|0
|0
|Edson2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.25
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.11
|Витиньо Витор V
|3
|0.11
|Линкольн II
|3 (1)
|0.11
|Рамирес Эрик II
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|Жонатан Луис
|2
|0.07
|Борбас Тиаго
|2
|0.07
|Мендес Дуглас
|2
|0.07
|Густавиньо
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Vinicius Mendonca
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|12
|1
|Marcos Ze
|8
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Жилберто IV
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|4
|1
|Кандидо Луан
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ред Булл Брагантино
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
12
Жувентуде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Ред Булл Брагантино
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
5
18
Жувентуде
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Ред Булл Брагантино
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
10
30
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
10%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
4
20%
6
43%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
33%
3
14%
16-30
2
17%
5
24%
31-45
2
17%
5
24%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
9%
5
25%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
4
20%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
1
7%
1-15
1
4%
5
33%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90
Забито
31
34
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
3
10%
8
24%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
4
13%
6
18%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
8
26%
5
15%
76-90
Пропущено
37
36
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
3
8%
1-15
5
14%
8
22%
16-30
8
22%
8
22%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
9
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Результаты матчей
Жувентуде
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
6 раз 22%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 56%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
67
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
720
1017
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|27
|15
|7
|5
|36 - 26
|52
|4.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|35 - 29
|44
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 23
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|8.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|1:0
|28
|9
|8
|11
|32 - 37
|35
|12.
|27
|9
|5
|13
|29 - 34
|32
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 41
|32
|14.
|0:1
|28
|8
|8
|12
|33 - 38
|32
|15.
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|26
|5
|8
|13
|23 - 38
|23
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|24 - 7
|36
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|14
|9
|2
|3
|20 - 12
|29
|7.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|21 - 12
|28
|8.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|9.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|17 - 23
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|0:1
|15
|1
|5
|9
|13 - 23
|8
|19.
|1:0
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8